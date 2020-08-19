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Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов

19 августа 2020 23:43
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Новости Беларуси. Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов – такие цифры были озвучены 19 августа. Комментарий Новостей «24 часа». О предприятиях.

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-1

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-3

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-5

Для Telegram-каналов заголовок – новость дня. Но прочитать одну строчку мало, смотрите суть. Задержали участников несанкционированной акции протеста. Причина? Мешали заводчанам пройти на работу. Собравшихся просили разойтись.

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-8

Уважаемые граждане, ваши действия нарушают установленный порядок проведения массовых мероприятий.

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-11

Реакции не было, потому правоохранители оттеснили толпу подальше, а самых энергичных задержали. Один из активистов – безработный из Волковыска. Что он делал у стен МТЗ?

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-14

Тем не менее рабочий процесс на Тракторном продолжается. Производственные нормы выполняются. Да, есть те, кто временно выбыл из процесса. Заявления на пару дней отпуска за свой счет написали 172 человека, из которых большая часть – по семейно-бытовым причинам, несколько человек – по политическим и в связи с проведением забастовок. Ничего страшного в этом нет.

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-17

Утреннее сообщение от мэра Бреста Александра Рогачука.  

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-20

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-22

«Белоруснефть» снова ускорилась. Новый рекорд суточной проходки при бурении боковых стволов. На одной из скважин Речицкого месторождения за сутки ремонтники прошли 317 метров. Предыдущий максимум – 300 метров.  

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-25

Забастовка рабочих «Беларуськалия», одного из важнейших предприятий Белоруссии, может повлиять на весь мировой рынок удобрений, пишет WSJ. От этого уже выиграли зарубежные конкуренты компании, акции которых растут на фоне угрозы сокращения поставок.  

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-28

Почему за тысячи километров чужие люди понимают, а здесь нет? Объемы производства снизились. Конкурент «Уралкалий» долго не думал – взял и увеличил поставки.  

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-31

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-33

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-35

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-37

Не до забастовок Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату, работа кипит. Каждый день на предприятии работают, чтобы произвести продукцию для рынков почти 30 стран. За первые шесть месяцев комбинат уже экспортировал в 14 стран целлюлозы на более чем 49 миллионов долларов, что почти в два раза больше, чем за первое полугодие 2019 года. Все производства и цеха работают без потерь, в спокойной обстановке. Никаких требований никто никому не выдвигает.   

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-40

Реакция работников Добрушского фарфорового завода – ни претензий, ни требований. Производство без остановок.  

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-43

Вы не с нами, значит, против нас – так думают те, кто сегодня оказывает влияние на рабочих. Александр Лукашенко тех, кто продолжает работать на предприятиях, несмотря на прессинг, поблагодарил. На кону стабильная работа экономики. Не хотите работать сами – не мешайте другим. Вопиющие случаи на ряде предприятий: заводчан призывают бастовать, караулят около проходных.   

Не менее 500 миллионов долларов. В Беларуси подсчитали ущерб от протестов-46

Сотрудникам разных сфер и вовсе угрожают. Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность во всех коллективах.  

Александр Лукашенко: хочу выразить рабочим большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт

Официальные цифры. Ущерб от протестов в стране уже составил не менее 500 миллионов долларов. Забастовку как способ показать свое «я» выбрали лучшие по стране госпредприятия. Это те производственные площадки, которым в свое время глава государства принял решение оказывать поддержку в виде хорошей зарплаты рабочим, социального пакета.  

# Акции протеста # Экономика # Александр Рогачук # Александр Лукашенко # Фотофакт

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