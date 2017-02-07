Надо узкие места находить и склеивать наши отношения: Президент Беларуси на встрече с губернатором Костромской области

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси. Тему возникающих споров относительно качества нашей продукции со стороны Россельхознадзора Президент поднял 7 февраля на встрече с губернатором Костромской области.

По мнению Александра Лукашенко струдничество Беларуси с российскими регионами укрепляет отношения двух стран, особенно в такие времена, когда они претерпевают ряд разногласий, в том числе по поставкам продукции. Кроме того, глава государства выразил обеспокоенность снижением торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Костромская область давно является перспективным и очень надежным партнером нашей страны. В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали рубеж 100 миллионов долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот сегодня. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократилась, что меня очень волнует. И встает вопрос: зачем мы создавали Единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС? Зачем? В прошлом году мы грохнулись процентов на 40 в ЕврАзЭС и в этом на 20 – всего на 60 за два года. Вот создали интеграцию! Меня это волнует. Я об этом говорю, это вызывает какое-то непонимание и отторжение в Москве и в Минске. Но об этом надо говорить, надо узкие места находить и склеивать наши отношения.

Что же касается Костромской области, то это давний и надежный партнер Беларуси. Стороны заинтересованы в наращивании товарооборота и поиске неиспользованных резервов.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь