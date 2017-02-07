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Беларусь и Костромская область планируют увеличить товарооборот

07 февраля 2017 06:39
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Новости Беларуси. Костромская область заинтересована в экспорте белорусских товаров. Так, в Минск с официальным визитом прибыла делегация этого российского региона. В ее составе не только представители власти, но и бизнесмены.

Программа визита насыщенная: 7 февраля запланирован ряд встреч с руководством страны. Впрочем, делегация уже оценила качество белорусской продукции: накануне гости посетили отечественные предприятия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области (Россия):
Мы, в частности, побывали на предприятии «Амкодор», изучали возможности сотрудничества по использованию белорусской техники в дорожной отрасли, в лесной отрасли, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Техника интересная, имеет преимущества. Достаточно серьезные преимущества по сравнению с импортной техникой.

Увеличение товарооборота – одна из центральных тем диалога Беларуси и Костромской области. Мы уже активно экспортируем в российский регион сельскохозяйственную технику, продукты питания и потребительские товары.

7 февараля представители делегации Костромской области почтили память героев  Великой Отечественной войны. Церемония возложения цветов и венка к монументу на площади победы прошла ранним утром.

# Экономика # Беларусь-Россия

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