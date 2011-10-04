Национальную платформу бизнеса Беларуси-2011 обсуждают в Правительстве

В частности, на заседании Президиума Совмина речь идет о сотрудничестве государства и бизнес-сообществ.

Активное участие в обсуждении принимают представители основных организаций белорусского бизнеса. Как отметили в Минэкономики, мнения госорганов и разработчиков документа схожи.

Более половины пунктов уже выполнены, либо в стадии реализации. Кроме того, определенные предложения будут учтены при разработке мероприятий по выполнению положений Директивы № 4 в следующем году, что станет стимулом для развития предпринимательства в экономике страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».