Прямой эфир

Национальную платформу бизнеса Беларуси-2011 обсуждают в Правительстве

04 октября 2011 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В частности, на заседании Президиума Совмина речь идет о сотрудничестве государства и бизнес-сообществ.

Активное участие в обсуждении принимают представители основных организаций белорусского бизнеса. Как отметили в Минэкономики, мнения госорганов и разработчиков документа схожи.

Более половины пунктов уже выполнены, либо в стадии реализации. Кроме того, определенные предложения будут учтены при разработке мероприятий по выполнению положений Директивы № 4 в следующем году, что станет стимулом для развития предпринимательства в экономике страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
03 октября 2011 17:27

Белорусский рубль укрепился по отношению к российскому, рыночные курсы доллара и евро остались на прежнем уровне

03 октября 2011 14:28

Бюджет Беларуси на 2012 год: основные расходы будут направлены на решение социальных вопросов

03 октября 2011 10:30

На равновесный курс рубля Беларусь может выйти через полтора месяца