Белорусский рубль укрепился по отношению к российскому, рыночные курсы доллара и евро остались на прежнем уровне

Первая допсессия октября особо новых тенденций на валютных торгах не показала. Ситуация более-менее предсказуемая. Курс доллара застыл на пятничном значении 7630 белорусских рублей.

Российский рубль немного подешевел — упал сразу на 4 пункта. За него в понедельник давали 234 белорусских рубля. Курс евро не изменился с 30 сентября и на сегодня составил 10320 рублей.

Официальный курс доллара по Нацбанку на торгах упал до 5704 рублей. Теперь его разрыв с рыночным составляет 33,8%. Это более чем на два пункта ниже значений предыдущих торгов.

Формирование рыночного курса валют положительно сказалось на бизнес-активности внутри страны. Деловое сообщество сейчас предлагает Правительству рассмотреть вариант более тесной связки в деле стабилизации национальной экономики.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Свободный доступ к валюте, хотя бы по повышенному курсу, оживил предпринимательство. Не только власть, но и отечественный бизнес выступает за нормальное развитие экономики. И сегодня те предложения снизу — может быть, не все они могут быть поддержаны, поэтому мы готовы изучать аргументы власти и, может, действительно некоторые предложения снять.

Деловые сообщества подготовили национальную платформу бизнеса Беларуси. В ней изложены предложения, направленные на улучшение бизнес-климата в стране. Речь в частности об ориентации на прорывные технологии и более активное привлечение иностранных инвестиций малым и средним бизнесом. Документ обсудят завтра в Правительстве.

В Минэкономики сегодня отметили схожесть мнений госорганов и разработчиков платформы. Многие пункты программы уже реализованы в рамках недавней директивы Президента №4 по либерализации экономики. Есть четкое понимание и того, что стабильность зависит не только от курса рубля.

Оксана Румянцева, завкафедры денежного обращения, кредита и фондового рынка БГЭУ:

Валютный курс прежде всего определяется фундаментальными факторами — это конкурентоспособность национальной экономики, это уровень импортоёмкости экспорта. Надо помнить, что валютный курс — это не только условие, но и результат развития экономики.

Кстати, Нацбанк в октябре в случае возможного повышения доллара может воспользоваться правом проведения валютных интервенций на допсессии валютно-фондовой бирже, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Хотя главное финансовое ведомство страны до сих пор к ним не прибегало. Так что если это будет сделано, то только для того чтобы не дать возможности для резкого скачка доллара. Правда, причин для этого пока нет.