Бюджет Беларуси на 2012 год: основные расходы будут направлены на решение социальных вопросов

Депутаты Палаты Представителей открыли сегодня осеннюю сессию ратификацией ряда международных соглашений и приняли в первом чтении проект закона «Об экономической несостоятельности» — иными словами о банкротстве.

Государство делает ставку на досудебное оздоровление, возврат платежеспособности предприятия-банкрота, а также на сохранение всех прав работников. Проект закона также исключает возможность рейдерских захватов.

Анатолий Павлович, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Концепция нашего закона направлена, прежде всего, на упреждение, на то, чтобы дать возможности предприятиям справиться с сегодняшней ситуацией, привлекая для этого все имеющиеся у государства, и не только у государства, рычаги.

В целом, на эту сессию в работу депутатам уже поступили 60 законопроектов. Они касаются инновационной деятельности, развития бизнеса. Важнейший из законопроектов — бюджет Беларуси на 2012 год. Работа над ним начата ещё в марте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Антоненко, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Заготовка бюджета, по сути дела, есть. В основном, расходы будут направлены на решение социальных вопросов. Промышленности, строительству и сельскому хозяйству, наверное, надо будет напрячь усилия и решать отдельные вопросы самим. По последним показателям социально-экономического развития, это вполне реально и возможно.