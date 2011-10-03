На равновесный курс рубля Беларусь может выйти через полтора месяца

Об этом заявила Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Надежда Ермакова на первом заседании седьмой сессии Совета Республики.

После выравнивания спроса и предложения на внутреннем валютном рынке будет принято решение об установлении нового официального курса и прекращении работы дополнительной сессии.

К слову, за две недели проведения торгов на бирже Нацбанк купил более 100 миллионов долларов. Эта сумма направлена в золотовалютные резервы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Надежда Ермакова, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Основная валютная выручка поступает от промышленных предприятий. Она не прописана, что поступает каждый день, а в зависимости от того, как произошла поставка. Реализация наших калийных удобрений также неравномерна, поэтому в отдельные дни есть скачки и валюта есть, в другие дни – валюты недостает.

К тому же, есть налоговая неделя, когда требуются белорусские рубли, чтобы оплатить налоги. Предприятия в эти дни стараются валюту сдать, чтобы иметь белорусские рубли. Поэтому какого-то равномерного движения каждый день нет.

Если в течение двух недель произойдет сближение курса по спросу и предложению, тогда можно считать, что это равновесный курс.

Сенаторы дали согласие на назначение Председателем Правления Нацбанка Надежду Ермакову и генпрокурором Александра Конюка. Также рассмотрен вопрос об изменении представительства Национального собрания в Межпарламентском союзе.

На седьмой сессии Совета Республики сенаторы обсудят вопрос о республиканском бюджете на будущий год. Продолжат законодательную работу в сфере здравоохранения и правоохранительной деятельности, а также по проекту Жилищного Кодекса.