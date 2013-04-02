Началось общественное обсуждение генплана Китайско-белорусского индустриального парка

Новости Беларуси. Началось общественное обсуждение проекта генерального плана Китайско-белорусского индустриального парка. Материалы размещены на официальном сайте Смолевичского райисполкома.

Участников общественного обсуждения в течение 15 дней просят направлять письменные замечания и предложения. В том числе просят присылать наиболее рациональные способы реализации проекта.

На 17 апреля запланирована встреча организатора и разработчиков генерального плана с заинтересованной общественностью.

Китайско-белорусский индустриальный парк будет строиться на территории Смолевичского района в течение 30 лет. Общая сумма инвестиций составит более 5 миллиардов долларов. Будут созданы высокотехнологические производства и дополнительные рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.