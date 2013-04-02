Прямой эфир

Началось общественное обсуждение генплана Китайско-белорусского индустриального парка

02 апреля 2013 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Началось общественное обсуждение проекта генерального плана Китайско-белорусского индустриального парка. Материалы размещены на официальном сайте Смолевичского райисполкома.

Участников общественного обсуждения в течение 15 дней просят направлять письменные замечания и предложения. В том числе просят присылать наиболее рациональные способы реализации проекта.

На 17 апреля запланирована встреча организатора и разработчиков генерального плана с заинтересованной общественностью.

Китайско-белорусский индустриальный парк будет строиться на территории Смолевичского района в течение 30 лет. Общая сумма инвестиций составит более 5 миллиардов долларов. Будут созданы высокотехнологические производства и дополнительные рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Интернет # Белорусско-китайский индустриальный парк

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси обсуждают меры по преодолению последствий вступления России в ВТО
02 апреля 2013 21:16

В Беларуси обсуждают меры по преодолению последствий вступления России в ВТО

В Беларуси готовятся к строительству АЭС с опережением графика на 4 месяца
02 апреля 2013 13:51

В Беларуси готовятся к строительству АЭС с опережением графика на 4 месяца

Белорусские депутаты обсудят проекты законов об инвестициях, документы о здравоохранении, спортивной сфере, законопроекты по совершенствованию ипотеки
02 апреля 2013 11:45

Белорусские депутаты обсудят проекты законов об инвестициях, документы о здравоохранении, спортивной сфере, законопроекты по совершенствованию ипотеки