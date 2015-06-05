Новости Беларуси. Белорусские строители достигли уровня хлористого калия в Гарлыкском месторождении. Оно является богатейшим по запасам калийных солей в Туркменистане.

Чтобы дойти до отметки минус 192 метра пришлось применять уникальные технологии.

Достигнуть заветной глубины, где залегают полезные ископаемые, удалось при замораживании грунтов.

Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината называют самым крупным зарубежным проектом за годы независимости Беларуси.

Планируется, что в год здесь будут выпускать около полутора миллионов тонн калийных удобрений. О реализации проекта Беларусь и Туркменистан договорились более 5 лет назад на уровне президентов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Коршун, исполняющий обязанности директора НИИ «Белгорхимпром»:

Сегодня для нашей страны строительство горно-обогатительного комбината в Туркменистане является одним из основных и одним из крупнейших проектов, которые осуществляет Беларусь за рубежом. Стоимость этого контракта $1 млрд. И, как следствие, это является знаковым моментом по представлению нашей страны на рынке как строительных услуг, так и проектных услуг. Строительство мы осуществляем методом «под ключ» — начиная от научных исследований и строительство. В настоящее время там находятся 16 наших строительных организаций.

При разработке месторождений мы столкнулись с очень сложными гидрогеологическими условиями. Это пустыня, но тем не менее водопритоки, то есть течение воды достаточно высокие и, как следствие, пришлось применить соответствующую технологию, которая заключается в том, что мы замораживаем грунт до глубины порядка ста метров, создаем так называемый селик (ледопородное ограждение), внутри которого уже и происходят проходка до необходимой глубины.