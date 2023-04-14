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Нацбанк: в Беларуси идёт активный процесс девалютизации экономики

14 апреля 2023 14:55
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Новости Беларуси. В Беларуси снизилась валютная составляющая широкой денежной массы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Нацбанка, это говорит об активном процессе девалютизации экономики страны. Широкая денежная масса – это условная величина, которая служит для того, чтобы понять уровень обеспеченности экономики денежными средствами. Простыми словами – это общее количество всех денег в государстве. Причем и наличные, и безналичные на банковских счетах и депозитах.  

Нацбанк: в Беларуси идёт активный процесс девалютизации экономики-1

У обычного белоруса термин денежная масса намного меньше ассоциируется с изменением его благосостояния, чем, допустим, инфляция. Однако общее количество денег – важнейший элемент экономического роста. И динамика ВВП находится в прямой зависимости от изменения объема, а главное, структуры денежной массы. Так вот, доля рублевой составляющей денежной массы Беларуси возросла до почти 52 % против 42 % годом ранее. Таким образом, в Беларуси наблюдается процесс девалютизации экономики страны.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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