Нацбанк: в Беларуси идёт активный процесс девалютизации экономики

Новости Беларуси. В Беларуси снизилась валютная составляющая широкой денежной массы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Нацбанка, это говорит об активном процессе девалютизации экономики страны. Широкая денежная масса – это условная величина, которая служит для того, чтобы понять уровень обеспеченности экономики денежными средствами. Простыми словами – это общее количество всех денег в государстве. Причем и наличные, и безналичные на банковских счетах и депозитах.