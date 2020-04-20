Нацбанк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платёжных карточек

Новости Беларуси. Национальный банк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платежных карточек как минимум до 1 июля на фоне распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это реакция регулятора на обращения граждан с предложениями по расширению возможности использования дистанционных каналов обслуживания. Например, клиенты могут через ЕРИП досрочно погашать кредиты и после окончания срока депозита переводить средства на текущий счет.