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Нацбанк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платёжных карточек

20 апреля 2020 16:11
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Новости Беларуси. Национальный банк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платежных карточек как минимум до 1 июля на фоне распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платёжных карточек -1

Это реакция регулятора на обращения граждан с предложениями по расширению возможности использования дистанционных каналов обслуживания. Например, клиенты могут через ЕРИП досрочно погашать кредиты и после окончания срока депозита переводить средства на текущий счет.

О других новостях экономики за 20 апреля читайте здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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