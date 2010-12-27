Нацбанк Беларуси запретил кредитование физлиц в иностранной валюте

Пресс-секретарь Национального банка Анатолий Дроздов пояснил, что сделано это в целях дедолларизации экономики, снижения валютных рисков для граждан и банковской системы страны.

Национальный банк Беларуси снял временные ограничения на запрет кредитования физлиц в иностранной валюте и внес изменения в постановление от 14 июля 2009 года №105, согласно которым вводится постоянный запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БЕЛТА.

В Нацбанке считают, что осуществление банками кредитования граждан в иностранной валюте сопряжено с высоким уровнем риска, связанным с вероятностью несвоевременного погашения (невозврата) кредита и уплаты процентов и иных платежей, причитающихся по кредитному договору. Это обусловлено низкой финансовой грамотностью населения и неспособностью адекватно оценивать риски обслуживания кредитов в иностранной валюте.

Постановлением №105 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата от 30 декабря 2003 года №226» до 1 января 2011 года приостанавливалась выдача физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей, кредитов в иностранной валюте.