А. Лукашенко: Система госрегулирования импорта алкоголя должна быть прозрачной

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел первое после выборов рабочее совещание. Оно было посвящено актуальной накануне праздников теме. Речь шла о поставках импортного алкоголя в нашу страну.

Сейчас исключительное право на закупку спиртного из-за границы принадлежит государству. Специальная межведомственная комиссия конкурсным путем определяет компании, которые могут завозить иностранные вина, коньяки, виски и другие напитки. При этом успешно действует система импортозамещения. В частности, в этом году доля виноградных вин белорусского производства на рынке превысила 70%. Кроме того, отечественные предприятия осваивают и выпуск нетрадиционных напитков — например, виски.

Межведомственная комиссия разработала предложения по разумной либерализации импорта алкоголя. Планируется, что ввозить спиртные напитки так называемого премиумсегмента фирмы смогут свободно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может быть и не с той темы после выборов начинаем, но тем не менее она очень важна, от нее никуда не уйдешь. Да и дел предостаточно, не до показухи.

Система госрегулирования импорта алкоголя должна быть прозрачной, ставящий надежный заслон любым проявлениям злоупотреблениям и коррупции. То есть мы производим какую-то алкогольную продукцию, допустим водку, и эта водка не хуже, чем лучшие образцы в мире, насколько я знаю по отзывам специалистов. Поэтому, конечно, рынок свой надо защищать и продавать свою алкогольную продукцию типа водки и других напитков. Но есть очень много видов алкогольной продукции, которую мы не производим, допустим коньяки высоких марок. Мы их не производим и не разливаем внутри страны — мы импортируем. Вот об этом я и говорю, что импорт подобных коньяков должен быть абсолютно прозрачным. Принимать решения надо публично, чтоб здесь не было своих «чужих» компаний, которые поставляют, чтобы не было злоупотребления и коррупции.

Население должно быть уверено в абсолютном качестве продукции, которую мы ввозим. При этом следует обеспечить стабильность на потребительском рынке.

Президент одобрил предложения правительства. При этом глава государства поставил вопрос о целесообразности существования специальных комиссий по импорту не только алкоголя, но также рыбы и табачных изделий.

Александр Лукашенко считает, что выбором поставщиков должен заниматься руководитель концерна. А правительство будет контролировать процесс. Президент потребовал уйти от сложных бюрократических схем и выстроить четкую систему взаимодействия госорганов, импортеров и производителей.

Александр Лукашенко особо отметил недопустимость коррупционных явлений в этой сфере. Глава государства подчеркнул, что любое правонарушение будет сигналом для проверки имущества руководителя. В целом Президент пообещал, что в следующем пятилетии по коррупционным вопросам государство будет действовать «во сто крат жестче».

Александр Лукашенко:

Еще раз подчеркиваю: вы должны понять: уроки и недостатки, которые мы выявили – это очень серьезно. Они сейчас анализируются, будут мне положены на стол. В данном случае вывернем наизнанку всю страну. Начиная от инициативных групп, доверенных лиц и вертикали власти. Все это на поверхности.

С коррупцией надо бороться жесточайшим образом. Усиливать борьбу. Хоть у нас, скажу прямо, лучше, чем где-либо в мире. Но она есть. Конкретные факты об этом говорят.

И много других уроков, которые мы должны из этого извлечь.

Исполнительская дисциплина – вопрос №2. Я вам скажу, когда соберу вас всех. Поэтому сегодня начинайте.