Прямой эфир

Прокопович: Все показатели, заложенные в основных направлениях кредитной политики, за текущий год полностью выполнены

23 декабря 2010 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом Президенту Александру Лукашенко сегодня доложил глава Нацбанка.

Петр Прокопович отметил также стабильность национальной валюты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Главе государства доложено о том, что все показатели, заложенные в основных направлениях кредитной политики, за текущий год полностью выполнены. Кредитование идет в соответствии с основными направлениями. Процентная политика работает надежно. Курс национальной валюты стабильный.
У нас ресурсная база выросла на 42% с начала года и соответствующего периода прошлого года. У нас все банки выполняют основные показатели, нормативы безопасного ведения банковского дела.
Главе государства доложено о том, что банковская система в полной мере готова к выполнению тех задач, которые поставлены перед нами в следующем году.

# Экономика # Экономика # Петр Прокопович

Другие новости рубрики

Все новости
23 декабря 2010 07:50

Нацбанк Беларуси вводит модифицированные банкноты с 29 декабря

22 декабря 2010 19:13

Белорусский парламент одобрил документы по ЕЭП

22 декабря 2010 18:59

Энергобезопасность: Беларусь строит гидроэлектростанции на Немане, Днепре и Западной Двине