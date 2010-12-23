Прокопович: Все показатели, заложенные в основных направлениях кредитной политики, за текущий год полностью выполнены

Об этом Президенту Александру Лукашенко сегодня доложил глава Нацбанка.

Петр Прокопович отметил также стабильность национальной валюты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Главе государства доложено о том, что все показатели, заложенные в основных направлениях кредитной политики, за текущий год полностью выполнены. Кредитование идет в соответствии с основными направлениями. Процентная политика работает надежно. Курс национальной валюты стабильный.

У нас ресурсная база выросла на 42% с начала года и соответствующего периода прошлого года. У нас все банки выполняют основные показатели, нормативы безопасного ведения банковского дела.

Главе государства доложено о том, что банковская система в полной мере готова к выполнению тех задач, которые поставлены перед нами в следующем году.