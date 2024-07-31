На заседании Совета Министров обсудили прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2025-й

В 2025 году темп роста ВВП Беларуси превысит 104 %. На такую цифру планируют выйти за счет производства, экспорта и инвестиций. Прогноз социально-экономического развития страны на 2025-й сегодня стал главной темой заседания президиума Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача – обеспечить развитие экономики динамичнее, чем это происходит в мире. Вырасти должны сразу по нескольким показателям. Так, в сельском хозяйстве планируем выйти на производство не менее 10 миллионов тонн зерна и 5 миллионов тонн сахарной свеклы. Инвестиции возрастут почти на 8 % – это более 600 новых проектов. Нарастим и поставки товаров за рубеж – экспорт планируют увеличить более чем на 5 %.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Развиваем наши классические направления – это диверсификацию рынков. Наш ключевой партнер – Российская Федерация. Ставим задачу сохранить свое присутствие на этом рынке по основным товарам и, конечно, увеличить. Дальняя дуга, Азиатский регион – туда запланировали продать более 10 % с приростом нашу продукцию. Конечно, в мире сегодня все называют, что Африканский регион – новая точка роста и развития мировой экономики и продаж. Поэтому более 20 % прироста продаж запланировали продукции и на этот рынок.

Неизменной останется социальная направленность бюджета. Согласно прогнозам, в 2025 году средняя зарплата врачей должна составить 150 % к средней по экономике, а учителей – 100 %.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Приоритет – расходы, связанные с инфраструктурой. Инфраструктура, которая сейчас на слуху, – дороги, ремонт улиц, строительство жилья – все это будет прирастать чуть больше, чем другие расходы бюджета.