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На стройку Белорусской АЭС прибыли двести студентов Союзного государства

09 июля 2014 19:33
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Новости Беларуси. Строительство АЭС в Островце превратилось в масштабную всебелорусско-росскийкую стройку. 9 июля туда прибыли более двухсот студентов Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты этим летом будут работать на всех обьектах стройки. Всего их сотня. Это и административные здания, и собственно ядерный реактор. В него юных помощников пускают тоже. А самых лучших еще и обучат азам ядерной безопасности.

Кстати, чтобы попасть на АЭС, претенденты проходили строгий отбор.

Студентам здесь доверяют - самую сложную работу - в цехе по производству специальных металлоконструкций производят части внутренней защитной оболочки ядерного реактора. Их сваривают, заливают бетоном и доставляют на стройплощадку.

Каждый студотрядовец — под наблюдением старшего.

Трудовой семестр для студентов закончится в середине августа. Тогда им и выплатят зарплату.

Михаил Филимонов, генеральный директор РУП «Белорусская АЭС»:
Сегодня стройке работают около 3 000 человек. Приехали молодые крпекие парни - 210 человек - 8%: очень ощутимая помощь. Будут выполнять работы и по армированию конструкций, изготовлению армоизделий.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Игорь Бузовский

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