Сколько стоит подготовить чемпиона и на чем могут зарабатывать спортивные клубы?

Тему развития спорта Президент Беларуси поднимал не раз. Еще на весеннем совещании Александр Лукашенко поручил правительству выработать четкую схему развития этой сферы. Речь в основном о формировании бюджета.

Конечно, господдержку спорта никто в Беларуси отменять не собирается. Но получать ее будут наиболее результативные клубы и спортсмены. Математика проста: чем выше достижение, тем больше денег.

Пока зарплаты многих игроков даже внутренних чемпионатов вызывают много вопросов: суммы огромные — достижения скромные. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от результата. Это касается и тренеров.

Александр Лукашенко:

Жить надо по средствам, а получать зарплату, премии и прочее, исходя из конкретно вложенного труда. На то, чтобы заплатить за хорошие показатели и результаты, в стране деньги всегда были и будут, но надо четко понимать, что есть некий уровень, которого надо достичь человеку, чтобы получить какую-то поддержку.

Еще одно требование главы государства — спортклубы должны научиться зарабатывать сами на себя. По сути, организации могут действовать как бизнес-структуры, раскручивая собственные бренды. К 2015 году такая деятельность должна приносить не меньше половины доходов клуба.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Почему подходишь к «Динамо», а там торгуют шарфиками БАТЭ, «Динамо-Минск» все кому не лень? Почему клуб не занимается этим?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, отправляемся к главному столичному стадиону. На неделе в преддверии белорусско-испанского поединка на атрибутику здесь особый спрос. Не отстает и предложение. Правда, из десятка торговых палаток обладателю отечественного футбольного бренда принадлежит лишь две. В соседней палатке частный бизнес налажен уже по другой схеме. Если в официальной торговой точке БАТЭ «футболистом» клуба можно стать за 350 тысяч (это стоимость майки), то здесь продавцы на товаре делают еще и «накрутку». Правда, пока не решили какую. Но одно решили точно: часть выручки придется делить с хозяином ларька.

Стоимости спортивной атрибутики можно и не удивляться. Ведь география производства сувениров впечатляет: Тамланд, Китай, Россия... Продукции белорусского пошива — минимум. Заказ отечественному легпрому выливается в весомую копейку, сетует главный маркетолог хоккейного клуба. Тем не менее, «Динамо» — пожалуй, лучший пример того, как на спорте «делать кассу». За минувший год на билетах заработали больше 3 миллиардов рублей, на атрибутике — 800 миллионов. В межсезонье, когда у команды был перерыв, даже автобусы сдавали в аренду туристическим фирмам. В планах — выпуск чипсов под логотипом хоккейной команды. Но главная реклама бренда, говорит маркетолог, это спортивный результат.

Лидия Семенова, начальник отдела рекламы и маркетинга хоккейного клуба:

Стоимость бренда возрасла. Команда показывает хорошие результаты. Отсюда увеличение объема продаж в 8 раз, реализация рекламной продукции — в 3 раза, билеты — в 3.4 раза

Но это хороший пример. Пока же большинство белорусских спорторганизаций остаются убыточными. Подобная ситуация существует и в Европе. Как ни странно, большинство даже футбольных клубов прошлый сезон закончили с отрицательным сальдо. УЕФА обеспокоен такой ситуацией. И уже со следующего лета в отношении команд, которые будут тратить больше, чем зарабатывать, планируют ввести санкции.

Впрочем, основной медальный урожай на международных аренах Беларусь собирает не в командных, а в индивидуальных видах спорта. А там экономика совсем другая. Особенно, когда есть возможность тренироваться в родных стенах. Как у штангистов. Начиная с 2000 года, белорусские силачи с каждой Олимпиады возвращаются с наградами.

Виктор Шешуков, старший тренер национальной сборной по тяжелой атлетике:

Тяжелая атлетика однозначно один из самых медалеемких видов спорта, но затрат мы вкладываем по минимуму. И мы стараемся, чтобы каждый вложенный рубль окупался. Поэтому мы проводим сборы на территории Беларуси — в Стайках.

Марек Станух, координатор проекта развития конькобежного спорта в Европе (Польша):

Вы знаете, я уже больше 20 лет катаюсь, работал как тренер. Был на всех катках в мире, и такого комплекса как у вас в Минске еще не видел!

Еще одна статья дохода белорусского спорта — новые объекты. Взять, к примеру, конькобежный стадион Минск-Арены. Только в эти дни на столичных ледовых дорожках тренируются атлеты из пяти государств. Уже в следующем году на сборы в Минск приедут конькобежцы из 10 стран. В планах и проведение здесь кубков и чемпионатов мира. А это тоже дополнительный приток валюты. Кроме того, с появлением собственной базы белорусским спортсменам уже не приходится постоянно выезжать на сборы за рубеж. А это — приличная экономия.

Виктор Сапоненко, старший тренер национальной команды по конькобежному спорту:

Когда у нас была ситуация со льдом похуже — мы конечно выезжали. На данный момент ситуация поменялась. Есть свой лед.

Старший тренер констатирует: появление такого стадиона — хорошая инвестиция в будущее белорусского конькобежного спорта. Теперь дело за атлетами. Тем более, что от их результатов зависит не только престиж страны на международной арене.

Виктор Сапоненко, старший тренер национальной команды по конькобежному спорту:

Я согласен: хорошие большие деньги, как было сказано, будут зарабатывать те спортсмены , которые будут давать результаты, будут чемпионами мира. Это же гордость нации.

Любовь Черкашина, призер чемпионата мира по художественной гимнастике:

Когда я начинала тренироваться, мы с мамой шли в фурнитуру, покупали 6 метров ленты. И я была счастлива. Сейчас, конечно, лучше профессиональные ленты покупать.

Призерка чемпионата мира Любовь Черкашина рассказывает, во сколько обходится стране топовый гимнаст. Комплект снарядов — мяч, булавы, обруч и лента — потянут на 200 евро. Купальник для выступлений — больше тысячи долларов. Художественной гимнастикой Черкашина занимается с 9 лет. Уже в 13 с командой победила на крупном Европейском турнире. С тех пор не сходит с пьедестала. А с недавнего мирового первенства во Франции вернулась с путевкой на лондонскую олимпиаду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Любовь Черкашина, призер чемпионата мира по художественной гимнастике:

Я думаю, государство в меня не зря столько лет вкладывало деньги, потому что сейчас есть отдача. У нас уровень гимнастики высокий, у нас разрешают провести чемпионаты Европы и чуть ли не просят провести чемпионаты мира. Не зря вкладывали, получается.