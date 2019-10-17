На нефтепроводе «Дружба» построят узел проверки качества

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники возьмут под контроль сырьё, поступающее из России. Для этого на нефтепроводе «Дружба» будет построен узел проверки качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что решение о строительстве уже находится в стадии принятия и, возможно, будет получено до конца 2019 года. Необходимость такой мера стала очевидна в минувшем апреле, когда резкое ухудшение качества поступающей нефти привело к загрязнению всего трубопровода.