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«Беллесбумпром» готов обеспечить белорусские торговые сети бумажной упаковкой

17 октября 2019 07:03
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Новости Беларуси. Предприятия «Беллесбумпрома» готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме уже сейчас. В Беларуси достаточно для этого производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беллесбумпром» готов обеспечить белорусские торговые сети бумажной упаковкой-1

Правда, пока цена бумажной упаковки выше полиэтиленовой, но вопрос этот комплексный: увеличится производство – уменьшится себестоимость, а значит, и цена. Некоторые специальные виды бумаги планируют выпускать в Светлогорске, где есть своя целлюлоза.

«Беллесбумпром» готов обеспечить белорусские торговые сети бумажной упаковкой-4

Напоминаем, в Беларуси торговые сети теперь обязаны предлагать клиентам альтернативу: к традиционной полиэтиленовой упаковке – экологически безопасную бумажную.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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