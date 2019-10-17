«Беллесбумпром» готов обеспечить белорусские торговые сети бумажной упаковкой

Новости Беларуси. Предприятия «Беллесбумпрома» готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме уже сейчас. В Беларуси достаточно для этого производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, пока цена бумажной упаковки выше полиэтиленовой, но вопрос этот комплексный: увеличится производство – уменьшится себестоимость, а значит, и цена. Некоторые специальные виды бумаги планируют выпускать в Светлогорске, где есть своя целлюлоза.