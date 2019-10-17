Новости экономики за 17.10.2019

Новости Беларуси. Валовой внутренний продукт за первые 9 месяцев года вырос на 1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текущих ценах это почти 97 миллиардов рублей.

Кстати, международные эксперты подсчитали, что энергоёмкость ВВП в Беларуси по сравнению с 1990 годом снизилась в 3,5 раза: с 550 до 160 килограммов нефтяного эквивалента на тысячу американских долларов. От этого показателя напрямую зависит успешность и устойчивость развития национальной экономики.

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В конечном итоге, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов снижает себестоимость отечественных товаров, улучшает благосостояние людей и государства.

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