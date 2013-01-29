В Беларуси с 1 февраля вводится дифференцированная оплата электроэнергии и газоснабжения

Новости Беларуси. Дифференцированная оплата электроэнергии и газоснабжения вводится в Беларуси с 1 февраля. Это предусмотрено постановлением Совета Министров. Согласно документу, устанавливается трехступенчатая система тарифов в зависимости от объемов потребления электричества и газа.

Так, например, для граждан, проживающих в домах, оборудованных электрическими плитами, при ежемесячном потреблении до 250 кВт.ч электроэнергии оплата будет производиться по тарифам, установленным законодательством.

При потреблении от 250 до 400 кВт.ч включительно - по установленным тарифам с применением повышающего коэффициента «одна целая три десятые».

Если потребление электроэнергии превышает 400 кВт.ч в месяц, оплата будет производиться по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Для тех, чьи дома не оборудованы электрическими плитами, такими рубежами является 150 кВт.ч и 300 кВт.ч.

Перечисленный выше порядок оплаты не распространяется на многодетные семьи и детские дома семейного типа; семьи, воспитывающие детей, в которых оба родителя в полной семье (и единственный родитель в неполной семье) являются инвалидами I и II группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.