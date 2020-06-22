На каждом этапе определяют по 5 победителей. Сколько можно выиграть в игре «Зелёные конверты» и как в ней поучаствовать?

Новости Беларуси. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты» от мобильного приложения «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша уже получают свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати».

Это разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка».

Для того, чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 рублей и совершить хотя бы один платеж. Сумма выигрыша будет зависеть от остатка.