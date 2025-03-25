Минское «Динамо» готовится к плей-офф КХЛ

Менее суток остается до знаменательного хоккейного события – первого домашнего матча минского «Динамо» в плей-офф КХЛ. «Зубры» завершили чемпионат на четвертой позиции, а потому получили привилегию начать серию на родной «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках у подопечных Дмитрия Квартальнова московский ЦСКА. Между прочим, сосед по таблице. В гладком сезоне пути клубов пересекались четырежды. Побеждали только наши парни. Однако мнения экспертов разделились. Одни прочат дальнейшее продвижение белорусам. Другие видят в следующем раунде армейцев. Игроки полны решимости покорить новый рубеж, а наставник считает, что впереди очень острая и непредсказуемая борьба.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Была неплохая селекция. Мы пригласили тех ребят, которые и кубки завоевывали, и в Северной Америке играют. У нас есть опыт. Мы мальчиками для битья точно не будем. Плей-офф – это такая лакмусовая бумажка. Мы шли, какие-то стереотипы ломали. Это было непросто. Сейчас это уже все позади. Мы концентрируемся на игре и готовы к соперничеству. Голы надо забивать. Характер – это очень важно. Капитан «зубров» Андрей Стась в этом сезоне КХЛ смог добраться до отметки 900 матчей в карьере. Он стал пятым исполнителем, кому покорилась такая вершина. Нападающий считает, что сегодня его команда укомплектована наилучшим образом.