Минское «Динамо» готовится к плей-офф КХЛ
Менее суток остается до знаменательного хоккейного события – первого домашнего матча минского «Динамо» в плей-офф КХЛ. «Зубры» завершили чемпионат на четвертой позиции, а потому получили привилегию начать серию на родной «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соперниках у подопечных Дмитрия Квартальнова московский ЦСКА. Между прочим, сосед по таблице. В гладком сезоне пути клубов пересекались четырежды. Побеждали только наши парни. Однако мнения экспертов разделились.
Одни прочат дальнейшее продвижение белорусам. Другие видят в следующем раунде армейцев. Игроки полны решимости покорить новый рубеж, а наставник считает, что впереди очень острая и непредсказуемая борьба.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Была неплохая селекция. Мы пригласили тех ребят, которые и кубки завоевывали, и в Северной Америке играют. У нас есть опыт. Мы мальчиками для битья точно не будем. Плей-офф – это такая лакмусовая бумажка. Мы шли, какие-то стереотипы ломали. Это было непросто. Сейчас это уже все позади. Мы концентрируемся на игре и готовы к соперничеству. Голы надо забивать. Характер – это очень важно.
Капитан «зубров» Андрей Стась в этом сезоне КХЛ смог добраться до отметки 900 матчей в карьере. Он стал пятым исполнителем, кому покорилась такая вершина. Нападающий считает, что сегодня его команда укомплектована наилучшим образом.
Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:
Игры плей-офф – это совершенно другие игры, и все с чистого листа. Поэтому будем стараться отталкиваться от своей игры, отдаваться полностью. В этом году обалденный коллектив у нас, и будем стараться двигаться от игры к игре. Все понимаем, что очень круто начать дома, уверен, что будет обалденная атмосфера, но все в предвкушении старта. Все в рабочем режиме.
Стартовый свисток на «Минск-Арене» прозвучит 26 марта в 19:30. Нас ожидает очередной аншлаг и искрометный хоккей. «Динамо» вполне по силам впервые в летописи шагнуть во второй раунд.