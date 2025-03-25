Белорусские самбисты завоевали 5 медалей международного турнира в Москве

В Москве завершился международный турнир «Кубок основоположников самбо». В стартах принимали участие спортсмены из 17 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день первую медаль, бронзовую, в копилку белорусской сборной в супертяжелой весовой категории принес Арсений Малицкий. В финале в весе до 80 килограммов наш Александр Круглик уступил россиянину Даниилу Жалилову и стал обладателем серебра. А Мария Кондратьева в категории свыше 80 килограммов уверенно победила россиянку Анжелу Гаспарян и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Таким образом, на этом турнире отечественные самбисты завоевали пять медалей: золото, два серебра и две бронзы.