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Белорусские самбисты завоевали 5 медалей международного турнира в Москве

25 марта 2025 20:02
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В Москве завершился международный турнир «Кубок основоположников самбо». В стартах принимали участие спортсмены из 17 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день первую медаль, бронзовую, в копилку белорусской сборной в супертяжелой весовой категории принес Арсений Малицкий. В финале в весе до 80 килограммов наш Александр Круглик уступил россиянину Даниилу Жалилову и стал обладателем серебра. А Мария Кондратьева в категории свыше 80 килограммов уверенно победила россиянку Анжелу Гаспарян и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. 

Таким образом, на этом турнире отечественные самбисты завоевали пять медалей: золото, два серебра и две бронзы.

# Борьба

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