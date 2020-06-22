Новости экономики за 22.06.2020

Новости Беларуси. Почему Национальный банк принял решение снова снизить ставку рефинансирования, какие изменения вносятся в соглашение о кредите на строительство БелАЭС и как пандемия возродила «отмирающий» вид телеком-бизнеса? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 7,75 % ГОДОВЫХ С 1 ИЮЛЯ Ставка рефинансирования с 1 июля снижается на четверть пункта: с 8 до 7,75 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято правлением Национального банка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике.

В сопроводительном заявлении регулятор отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. Причем не только у нас, но и в странах – торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центробанки активно снижают свои ключевые ставки. В таких условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Специалисты считают, что поддержание умеренно мягких монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности. Это будет третье снижение ставки в 2020 году. Предыдущее состоялось 20 мая. Тогда показатель сократился сразу на 0,75 %. Правительство России одобрило изменения в соглашение о кредите на строительство БелАЭС ВВОД ЖИЛЬЯ В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,9 % Темпы жилищного строительства продолжают ускоряться. Количество введенных в 2020 году в эксплуатацию квадратных метров уже приближается к 1,5 миллионам. Рост почти на 5 %. Всего по стране организации всех форм собственности сдали более 14,5 тысяч квартир. 35 % общей площади построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Большая часть этого объема – 350 тысяч квадратов – возводилась с использованием господдержки.

Активно застраиваются не только города. Практически каждый третий квадратный метр принял новоселов в сельских населенных пунктах. На каждом этапе определяют по 5 победителей. Сколько можно выиграть в игре «Зелёные конверты» и как в ней поучаствовать? САМОИЗОЛЯЦИЯ ВЕРНУЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ «ДОМАШНИМ» ТЕЛЕФОНАМ Европейские операторы пересматривают свое отношение к стационарной телефонной связи. В последние годы этот вид телеком-бизнеса неуклонно становился все менее и менее востребованным и уже с трудом удерживался на уровне рентабельности.