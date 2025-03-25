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Футбольная сборная Беларуси в товарищеском матче обыграла команду Азербайджана

25 марта 2025 20:03
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Национальная футбольная сборная Беларуси в товарищеском матче одержала победу над командой Азербайджана. Поединок состоялся в Баку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме подопечные Карлоса Алоса владели инициативой. Белорусы доминировали, но настоящую остроту удалось создать только в концовке тайма. Наши футболисты заперли хозяев в штрафной и инициировали несколько опасных моментов. Подвела реализация. Во второй половине поединка сборная Азербайджана перестроила игру, активизировалась и предприняла попытку диктовать условия. Хозяйский пыл на 59-й минуте охладил гол Павла Забелина. А на 77-й минуте в контратаке свой шанс не упустил вышедший на замену Никита Демченко. 

Сборная Беларуси одержала победу над дружиной Азербайджана со счетом 2:0. В первом спарринге наши ребята были сильней команды Таджикистана – 5:0.

# Футбол Беларуси

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