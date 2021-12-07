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Новости экономики за 07.12.2021

07 декабря 2021 18:49
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Новости Беларуси. В какие страны мы поставляем продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и у какой страны самая большая в мире задолженность?  

С деловым обзором Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 07.12.2021-1

ОТЫГРАТЬ ПАДЕНИЕ: КУРС БИТКОИНА ВЗЛЕТЕЛ  

После обрушения курса мировых криптовалют биткоин снова набирает обороты. Курс взлетел до почти 51,5 тысячи долларов – таковы данные на 15:00. Напомним, что в субботу, 4 декабря, падение было на 21 %. Да и в конце ноября биткоин также пережил серьезные потери из-за нового штамма коронавируса «омикрон». И максимальное значение валюты в том месяце достигало 69 тысяч долларов.  

Новости экономики за 07.12.2021-4

И официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 7 декабря доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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