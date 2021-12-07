Новости экономики за 07.12.2021

Новости Беларуси. В какие страны мы поставляем продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и у какой страны самая большая в мире задолженность?

ОТЫГРАТЬ ПАДЕНИЕ: КУРС БИТКОИНА ВЗЛЕТЕЛ

После обрушения курса мировых криптовалют биткоин снова набирает обороты. Курс взлетел до почти 51,5 тысячи долларов – таковы данные на 15:00. Напомним, что в субботу, 4 декабря, падение было на 21 %. Да и в конце ноября биткоин также пережил серьезные потери из-за нового штамма коронавируса «омикрон». И максимальное значение валюты в том месяце достигало 69 тысяч долларов.