226% ВВП. Какая страна имеет самый большой госдолг в мире?

Новости Беларуси. Долг, как известно, платежом красен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый большой госдолг в мире у Японии. Он составляет 266 % ВВП страны. США – на втором месте, где представители власти заговорили о возможности дефолта, этот показатель чуть более 131 % от ВВП.

Растет задолженность внушительными темпами и у Польши. С января 2020 года по август 2021-го цифра увеличилась почти на 20 %, при этом за чуть более полутора лет это государство получило 40 миллиардов долларов США. И к ситуации в Беларуси: госдолг по сравнению с началом 2021 года уменьшился на 4,3 %. Лидерами роста ВВП в нашей стране остаются промышленность и IT-сектор.