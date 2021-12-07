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226% ВВП. Какая страна имеет самый большой госдолг в мире?

07 декабря 2021 18:48
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Новости Беларуси. Долг, как известно, платежом красен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый большой госдолг в мире у Японии. Он составляет 266 % ВВП страны. США – на втором месте, где представители власти заговорили о возможности дефолта, этот показатель чуть более 131 % от ВВП.  

226% ВВП. Какая страна имеет самый большой госдолг в мире?-1

Растет задолженность внушительными темпами и у Польши. С января 2020 года по август 2021-го цифра увеличилась почти на 20 %, при этом за чуть более полутора лет это государство получило 40 миллиардов долларов США. И к ситуации в Беларуси: госдолг по сравнению с началом 2021 года уменьшился на 4,3 %. Лидерами роста ВВП в нашей стране остаются промышленность и IT-сектор.  

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# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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