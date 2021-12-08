Страны Балтии хотят увеличить поставки электроэнергии из Беларуси

В принципе, Латвия и Эстония хотели давно это сделать, но уступили требованиям Литвы, которая была категорически против поступления энергии из БелАЭС в страны Балтии, тем самым перекрыв доступ к ней Риге и Таллину, которые в ней нуждались. Более того, они начали требовать сертификаты на закупаемую в России электроэнергию, подтверждающие, что она поступает не с Белорусской атомной станции.

Однако в сложившейся ситуации – при острой необходимости в электричестве – уже не до условностей. Тем более что, как оказалось, технически реализовать запрет совсем непросто, ведь определить в едином электроэнергетическом потоке место выработки электроэнергии невозможно.