На гродненском предприятии «Торгмаш» запасы готовой продукции превысили 500%

Новости Беларуси. Ситуация на Гродненском заводе торгового машиностроения требует срочной перезагрузки. Здесь выпускают нужный и весьма популярный у населения товар — водонагреватели. Только вот большая часть продукции пылится на складах. Здесь уже накопился почти полугодичный объем производства.

Масштабную модернизацию на Гродненском предприятии «Торгмаш» провели ещё пять лет назад. Современные станки и новые технологии значительно повысили качество продукции и, как результат, открыли новые рынки сбыта. Промышленные посудомоечные машины, электроводонагреватели пользовались спросом в России, Казахстане и других странах СНГ. Но выйти на новые рынки ещё не значит удержать их. В прошлом году европейские и китайские производители предложили аналогичный товар, но по более низкой цене. В итоге упали продажи и на внутреннем рынке.

Василий Шкулепа, директор Гродненского завода торгового машиностроения:

Снижение потребления водонагревателей, которые у нас занимали до 13% объёмов производства. Сегодня каждый считает деньги, и оплата электроэнергии повлияла на выбор потребителя в пользу отказа от комфорта с целью экономии.

Экспорт снизился. Складские запасы стали стремительно увеличиваться. Катастрофически не хватало оборотных средств. Ситуацией даже заинтересовались контролирующие органы.

Александр Жилко, начальник управления Комитета государственного контроля по Гродненской области:

В целом по области у нас складские запасы составили 81,3% от месячного объёма производства, а у данного предприятия этот показатель 504%.

На предприятии исправить ситуацию пытаются с помощью выпуска новой востребованной продукции, но пока объёмы её не велики. Большие надежды возлагают на агрессивную рекламную кампанию.

Павел Пугачёв, заместитель директора по коммерческим вопросам Гродненского завода торгового машиностроения:

Это и участие в выставках, и радиореклама, в печатных изданиях реклама, прямые почтовые рассылки, размещение информации на электронных площадках, участие в аукционах.

Менеджеры предприятия уверяют, что готовы лично общаться с каждым потенциальным покупателем. Но их усилия желаемого результата не дают. В розничной сети гродненских водонагревателей не много. Директор специализированного магазина Сергей Путиловский говорит, что уже несколько лет отказывается от сотрудничества с заводом.

Сергей Путиловский, директор магазина:

«Торгмаш» предлагает свою продукцию только по предварительной оплате. Продукция у них несколько дороже, чем представленная у нас в магазине. Покупатель делает свой выбор. Мы брали у них раньше и по предоплате, но товар очень долго не продавался, пока не происходило естественное обесценивание.

Сокращение складских запасов сегодня основная задача предприятия. Решить её обещают к концу года, даже специальный план разработали. Уже ведутся переговоры с покупателями крупных партий товара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.