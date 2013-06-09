Директор ОАО «Світанак» рассказала о технологиях и рынках сбыта крупнейшего в Беларуси швейно-трикотажного предприятия

История успеха героини программы «Центральный региона» на СТВ почти как у Кати Тихомировой в знаменитом фильме «Москва слезам не верит». Всю карьерную лестницу прошла по ступенькам от швеи до директора крупнейшего в Беларуси предприятия.

В 1979 она пришла на Жодинскую швейно-трикотажную фабрику без амбициозных планов, но с твердым желанием работать на совесть. «Наибольших успехов достигает тот, кто не плутает в жизни, а выбирает прямую дорогу», - считает Инна Малиновская, директор ОАО «Світанак».