Прямой эфир

Директор ОАО «Світанак» рассказала о технологиях и рынках сбыта крупнейшего в Беларуси швейно-трикотажного предприятия

09 июня 2013 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История успеха героини программы «Центральный региона» на СТВ почти как у Кати Тихомировой в знаменитом фильме «Москва слезам не верит». Всю карьерную лестницу прошла по ступенькам от швеи до директора крупнейшего в Беларуси предприятия.

В 1979 она пришла на Жодинскую швейно-трикотажную фабрику без амбициозных планов, но с твердым желанием работать на совесть. «Наибольших успехов достигает тот, кто не плутает в жизни, а выбирает прямую дорогу», -  считает Инна Малиновская,  директор ОАО «Світанак».

# Экономика # Одежда # Инна Малиновская

Другие новости рубрики

Все новости
Крупнейший в стране аграрный форум «Белагро» подводит итоги. Заключены контракты на внушительные суммы
09 июня 2013 14:27

Крупнейший в стране аграрный форум «Белагро» подводит итоги. Заключены контракты на внушительные суммы

«Беларусь-ЭКСПО-2013» в Астане
08 июня 2013 17:13

«Беларусь-ЭКСПО-2013» в Астане

В Беларуси выбраны лучший город, район и область для ведения бизнеса
07 июня 2013 11:12

В Беларуси выбраны лучший город, район и область для ведения бизнеса