Интервью с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василием Павловским

Новости Беларуси. Рецепт белорусского салата. Кто «накручивает» цены на овощи в торговых сетях? Сколько на самом деле должны стоить сегодня огурцы, помидоры и капуста? И когда в наших магазинах появятся отечественные арбузы и дыни? Об этом в программе «Неделя» на СТВ рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Василий Павловский.

Василий Константинович, не знаю, то ли мне кто-то подсказал, то ли я где-то прочитал, что вообще нужно есть именно те продукты, которые выросли в диаметре 300 км от того места, где ты родился. Вот Беларусь, по-моему, в этом смысле вообще идеальна. Так вопрос к Вам, как к замминистра: мы готовы накормить наших белорусов своими же продуктами, которые выросли в этом диаметре, или не готовы?

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы не только готовы, но мы это и делаем. И то, что Вы сказали, что в 300 км, это доказано и в медицинских нормах. Но, конечно, существует импорт. Если брать по прошлому году, то только 17% завезено импортной продукции. А 83% - это отечественной продукции использовано. То есть люди питаются тем и используют то, что действительно произрастает на территории Республики Беларусь.

Я все равно с Вами поспорю, почему, потому что, если придти в магазин, далеко не всегда можно купить белорусскую продукцию. Возможно, здесь претензии не к Вашей сфере, а претензии к сфере торговли, но между тем, на маленьком примере. Та же капуста, отдельная торговая сеть сказала белорусскому производителю капусты: «А зачем нам твоя капуста? У нас македонская на 3 месяца в запасе». И, наверное, это не единичный пример. Меня, по большому счету, мало интересуют ваши успехи, ваши достижения. Меня как потребителя интересует, что я приду в магазин и что я куплю.

Василий Павловский:

Вопрос правильный. Дело в том, что здесь более вопрос к двум министерствам республики: это Министерство сельского хозяйства и Министерство торговли. Я уже сказал, что мы производим в достаточном количестве, но здесь торговые предприятия тоже мудрят, что, не закупая у сельхозпредприятий или в тех же хранилищах, которые, по Указу Президента, построили сегодня в достаточном количестве, но они сегодня закупают по импорту, потому что выгоднее. Если даже рассматривать в ценовом факторе, то сегодня наш огурец продается уже по 3 рубля, в сельхозпредприятиях пошел ранний огурец, вот, в Столинском районе...

Василий Константинович, расскажите, где по 3 тысячи купить огурцы?

Василий Павловский:

В Столинском районе.

А в Минске?

Василий Павловский:

А в Минске – он должен быть на прилавках Минска, вот о чем на президиуме велся разговор, что наши торговые предприятия должны посылать транспорт, закупать в Столине огурец и везти дешевый огурец. В наших тепличных комбинатах огурец сегодня идет по 6 рублей, но на прилавках магазинов – 9-12 рублей. Надо отслеживать те торговые предприятия, которые, действительно, в 2-3 раза, почему наши отдельные сельхозпроизводители сегодня возмущаются, что с поля идет дешевая продукция, а до прилавка она доходит дорогая.

А Минторг все равно скажет, что у Минсельхозпрода высокая стоимость. А вот, все-таки, кто должен сделать первый шаг через дорогу улицы Кирова: вы навстречу Минторгу или, может быть, госпожа Наркевич, Ваша коллега, замменистра, придет, и вы сядете за стол переговоров и договоритесь о той самой цене?

Василий Павловский:

Конечно, Министерство сельского хозяйства какие-то делает цены индикативные, рекомендательные цены, которые должны быть. Но здесь больше от тех предприятий, которые закупают, торгуют и доводят до потребителя данный продукт.

В советское время ходил анекдот, что сельскому хозяйству мешает 4 вещи: лето, зима, осень и весна. Вам сегодня что мешает?

Василий Павловский:

Я с Вами не могу согласиться, что нам сегодня что-то мешает. Нам сегодня ничего не мешает. Мы в текущем году, в прошлом году, в достаточных объемах заготовили как плодовоовощной, так и картофеля для нашего населения. Я уже говорил, что, благодаря вот этой программе, мы построили хранилища с микроклиматом, которые способны хранить картофель и овощи до июня-месяца. Сегодня у нас около 500 тонн прекрасного лука еще лежит, хотя пошел уже свежий лук, но у нас еще прошлогодний лук, и прекрасно идет, и хорошая цена для сельхозпредприятий.

А в магазинах польский лук.

Василий Павловский:

А в магазинах - польский.

А чеснок - китайский...

Василий Павловский:

Так я вот и на президиуме тоже поднимал данный вопрос, и к министру торговли тоже обращался: почему у нас с января по май-месяц завезено лука более 200 тонн из других стран? Если на 1 мая более 500 тонн лука лежит в наших предприятиях?

Может, выгоднее им так действовать?

Василий Павловский:

Они всегда знают, что с сельхозпроизводителями надо работать, а здесь коммерческие структуры в любое время импорт везут. То есть больше работают с посредническими структурами. Если б у нас была плохая продукция – конечно, мы бы 16% -20%, в зависимости от видов, не продавали на экспорт, значит, она востребована, значит, она пользуется спросом, значит, она нужна для тех предприятий, которые закупают. В основном, это идет, конечно, на РФ, но в текущем году мы картофель продавали в Сербию, Черногорию, Молдова, как ни странно, в текущем году у нас в больших объемах взяла, Украина.

А вот американцам ваш картофель не нравится. Всемирно известный бренд, который выпускает картофель-фри и гамбургеры, картофель завозит свой и говорит, что белорусская картошка – не кондиция: по размеру не подходит, по вкусовым качествам.

Василий Павловский:

Это они блефуют. Я такое слово назову, потому что мы предлагали этой группе сетей, более 5 сортов наработано для данных предприятий. Но они, действительно, пользуются своей продукцией. Мы не обижаемся.

Давайте вернемся к началу нашего разговора. А, может, я уж так излишне драматизирую ситуацию по поводу наших магазинов? Может быть, это и неплохо? Может быть, это нормально, что в свою потребительскую корзину я могу собрать интернациональный салат из китайского чеснока, польского лука, македонской капусты и так далее? Может быть, так и должно быть, или, все-таки, мы должны ориентироваться на белорусский продукт? Или нет, потому что в той же Польше в супермаркетах тоже интернациональный салат. А вот мы провозгласили лозунг «Купляйце беларускае» - и всё тут. Может быть, компромисс нужен какай-то?

Василий Павловский:

Мы провозгласили лозунг «Купляйце беларускае», «Больше покупайте белорусское», но Вы правы, что в магазине должен быть выбор и человек должен видеть этот выбор. Если в межсезонный период, возвращаемся к овощам, если из Испании или Италии привозится. Там раньше наступает весенний период, конечно, и по вкусовым качествам будет разница, потому что достаточно солнечной активности в Италии, Испании для того, чтобы вырос хороших вкусовых качеств урожай, и сравнить по ценовому фактору – тоже будет большая разница, потому что здесь электрическая тепловая энергия очень дорогая, конечно, он будет дороже, за 1,5-2 месяца, которые перед поставкой нашей овощной продукции. А у нас тот же ценовой фактор, 2-3 недели назад, когда пошел массовый огурец из Столинского района, начальная закупочная оптовая цена на столинский огурец была 22-24 тысячи. Потом она спустилась до 15-16 тысяч, неделю назад была 7-9 тысяч, а с прошлого понедельника – 3 тысячи рублей. На столе или у покупателя должен быть выбор. Он заходит, и мы не ограничиваем.

С македонской капустой прогадали, на 3 месяца вперед завезли.

Василий Павловский:

Это к слову было сказано, что македонской капусты завезли. Да не завезено македонской капусты на 3 месяца.

Василий Константинович, вот то, что Вы называли цены, – это закупочные цены. Но вот для телезрителя, чтобы я, придя в магазин, где на мне пытаются заработать, а где нормальная цена? Вот сколько сегодня должны стоить овощи?

Василий Павловский:

Если сегодня капуста стоит 6 рублей или огурец 3 рубля, тот же столинский, скоро у нас появятся и здесь, в магазине 2% обычно накручивается, 2% транспортные расходы и 20% - торговая наценка. Вот можно считать, сколько должны стоить.

3,5 тысячи должны стоить огурцы?

Василий Павловский:

Если так разобраться, 4-5,5 тысячи должен стоить сегодня огурец в магазинах. Но он стоит 6 рублей, если его отпускная цена – 3 рубля.

Если дороже, чем 4,5, можно идти выяснять отношения?

Василий Павловский:

Можно идти выяснять отношения, по какой цене он был сразу отпущен.

Вот синоптики говорят, что Гомельская область уже не так, как была 20 лет назад, или 30 лет назад, уже даже тарантулов там видели. А вот применительно к вашей сфере, может быть, пора нам задуматься о промышленном выращивании дыни, арбуза, черешни, чтобы уж на 100% закрыть. Но, разве что бананы мы не вырастим. А может, и вырастим.

Василий Павловский:

А мы это делаем уже сегодня. В промышленном масштабе в текущем году в группе ранних овощей посеяны и посажены у нас дыни, тыквы, арбузы, виноград. В прошлом году при посещении Президентом Жидковичского района был продемонстрирован наш белорусский арбуз в том плане, что он действительно уже возделывается. И по вкусовым качествам он ничуть не уступает привезенному или астраханскому. Дело в том, что для того, чтобы вырастить арбуз, чтобы он был скороспелый, сочный, те производители, которые часто или усиленно занимаются данным производством, добавляется очень много азотных удобрений. А в Республике Беларусь используются пока традиционные технологии. Мы не гонимся за той технологией, чтобы массово заполнить рынок белорусским арбузом или дыней, или тыквой. У нас небольшие арбузы, но по вкусовым качествам они, поверьте, ничем не уступают.

Скажите, когда в минском супермаркете я куплю белорусский арбуз и белорусскую дыню? И главное, за сколько?

Василий Павловский:

За сколько, не могу сказать, потому что надо посчитать себестоимость, это только начало. Я думаю, что через 3-4 года мы в белорусскую торговлю начнем поставлять и данный продукт.