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Проект строительства Неманской ГЭС представили итальянские инвесторы в Минске

22 апреля 2013 11:21
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Новости Беларуси. Проект строительства Неманской ГЭС 22 апреля представили итальянские инвесторы в Минске. Среди особенностей будущей электростанции — экологичность и высокая производительность. Благодаря современному оборудованию, здесь можно будет получить вдвое  больше киловатт энергии, чем на аналогичных объектах.

Объем инвестиций в этот проект - не менее 110 млн. евро. В планах - построить в Беларуси несколько гидроэлектростанций на крупнейших реках республики: Днепре, Западной Двине, Немане. По расчетам специалистов, на таких водных артериях можно получать до 1000 МВт электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Мы нашли очень интересную новую технологию, которую готов внедрить на новом энергетическом объекте в Беларуси, на новой гродненской электростанции, производительностью где-то  120-140 ГВт электроэнергии в год и мощностью порядка 45 МВт.

Кроме того, в  нашей стране собираются создать ассоциацию итальянского бизнеса, которая будет заниматься аналогичными инвестпроектами и представлять интересы зарубежных компаний.

Пламен Дилков, директор инвестиционной компании (Италия):
Я работаю в Беларуси уже 15 лет. За эти году у меня сложилось положительное впечатление о стране и ее бизнес-климате. Здесь есть хорошая возможность работать, также на рынке России и Казахстана. Кроме того, у вас созданы отличные условия для инвесторов.

# Экономика # Игорь Войтов # ГЭС в Беларуси

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