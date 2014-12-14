Мясомолочный конфликт: в чем его истинная причина и что в белорусской колбасе пытается найти Россельхознадзор

Новости России. На неделе наметилось решение в запутанной ситуации с поставками белорусского продовольствия в Россию. Речь о запрете Россельхознадзором экспорта мясной и молочной продукции двух десятков наших предприятий. Так вот, к концу недели эмбарго для нескольких производителей этого списка снято. Однако дело движется не так быстро, как хотелось бы.

Эта торговая сеть – крупнейший поставщик белорусских продуктов в Москве. Всего 15 магазинов. Один из самых популярных – на Павелецком вокзале. При этом пассажиропоток раскупает лишь небольшую часть продукции. Остальное – постоянные покупатели.

Витрины ломятся от выбора продуктов: мясные изделия, «молочка», сыры, хлеб, сладости, консервы. Чтобы не потерять покупателей от образовавшегося дефицита попавшей под ограничения продукции, пришлось постараться.

Ирина Янченко, продавец магазина белорусских продуктов:

Мы старались восполнить за счет чего-то. Какие-то другие заводы привлекли, чтобы люди не разочаровывались. Чтобы приходили к нам постоянно, потому что каждый хочет что-то свое, к чему привык.

Отмены ограничений ждут прежде всего сами покупатели.

Покупатели:

Я давно знаком с продукцией белорусских производителей, ваших магазинов очень много у нас в городе. Контроль за качеством в Беларуси осуществляется лучше, чем в России. Вероятно, поэтому она пользуется такой популярностью.

На популярности белорусских продуктов хватает и желающих заработать. Под вывеской «продукты из Беларуси» в Москве часто продают «клонов» белорусских товаров сомнительного происхождения.

Ирина Янченко, продавец магазина белорусских продуктов:

Все товары из Беларуси. Вот сыры, колбасы, деликатесы. Поступают к нам ежедневно. Есть очень много магазинов, которые копируют нас, под видом нашей марки продают белорусские и небелорусские товары.

Такой же мистификацией в глазах даже российских потребителей выглядели и претензии к качеству белорусской продукции. Россельхознадзор забраковал почти все белорусское мясо, якобы внезапно обнаружив в нем вредные микроорганизмы. При этом белорусские лаборатории никаких отклонений от нормы не выявили, как и другие полсотни стран, куда экспортируется продукция наших комбинатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Покупатель:

Я думаю, это вопрос политики, конечно, в первую очередь. Россельхознадзор и вообще наши всяческие структуры, которые следят за качеством импортной продукции, в свое время накладывали ограничения на другие страны (Грузия, Молдавия). Я думаю, сейчас ситуация аналогичная.

В «черный» список попали 23 белорусских предприятия. Крутое пике российского рубля и так тянет за собой доходы от экспорта, а тут еще и простои обернулись внушительными убытками.

Владимир Савченко, генеральный директор делового Экономического развития СНГ:

Ведомства не несут соответствующей ответственности за такие шероховатости, свои недоработки, а пресса, будем говорить прямо (потому что прессе сегодня нужно внимание, сенсации), начинает суетиться, доводить это до крайности.

О «камбэке» белорусской продукции договорились 10 декабря в Москве. Переговорной площадкой стало заседание совета Евразийской экономической комиссии.

Первый российский вице-премьер Шувалов пообещал отменить ограничения на поставки. На следующий день от эмбарго освободили витебскую бройлерную птицефабрику, гомельский и жлобинский мясокомбинаты. Еще два предприятия – днем позже. Однако полное восстановление поставок откладывается до следующей недели.

Тему санитарного контроля по инициативе Беларуси подняли и на заседании Экономического совета СНГ в Москве.

Сергей Румас, председатель Экономического совета СНГ:

Необходимо решение процедурных вопросов на российской стороне. И окончание решения этих процедурных вопросов – это только понедельник. Но я думаю, что излишне говорить, что за этим решением стоят интересы предприятий. Я практически большую половину недели провел в Москве, и никто мне из коллег не задал вопрос о том, что какие-то посты выставлены Республикой Беларусь на белорусско-российской границе. Там находятся наши таможенники, которые осуществляют процедуры по просьбе российской стороны, связанные с недопущением санкционных товаров на территорию Российской Федерации.

На неделе в Москве так и не прозвучал финальный аккорд затянутой Россельхознадзором старой песни. Впрочем, ее мотив и так знаком российским покупателям. И они, в отличие от своего контрольного ведомства, изменений в качестве белорусской продукции не заметили. Наоборот, пользуясь случаем купить белорусское, опустошали прилавки открывшейся в Москве белорусской ярмарки.

Белорусский павильон не первый раз разместился в Северном округе Москвы. Встречают тепло. На входе всего одна небольшая вывеска. Тут и без рекламы аншлаг до позднего вечера. Место, как говорится, «прикормленное». Кто один раз попробовал, обязательно снова приходит.

Мария Олейникова, продавец:

Раскупили почти всю продукцию у нас. Придется заново заказывать, будем завтра ждать новых покупателей.

Покупатель:

Мне бы хотелось купить сгущенку, потому что она вкусная.

Сгущенку для внука, а заодно рыбки, колбасы и солений. В дни ярмарки те, кто живет поблизости, закупаются только здесь.

Покупатель:

Мы здесь живем и ходим всегда на нее. Сейчас даже перестали в магазины ходить, ходим только на ярмарку

Олег Газманов, народный артист России:

Нереальные драники, вкуснее ничего не ел. Я бы с утра до вечера лопал эти драники.

Олег Газманов вспоминает белорусские гастроли. Звездный поклонник белорусских продуктов делится: жаль, если их убавится на российских прилавках. Ведь райдер народного артиста России белорусская кухня всегда удовлетворяла.

Олег Газманов, народный артист России:

Мне всегда нравилось, нравится и будет нравиться ездить в Беларусь с концертами. Я знаю, как там относятся к сельхозпродукции. Сами все выращивают. И это очень приятно. И мне кажется, что эти все (я не могу сказать войны), а недоразумения в плане поставок продукции должны быть решены в ближайшее время. Я думаю, что это, скорее, больше раздутая история, чем реальная. Продукция очень хорошая, нам это нужно.

Тем временем продовольственные недоразумения подкидывают скептикам пищу для критики Евразийского союза. Заваренная Россией каша оставит неприятное послевкусие для всего интеграционного объединения.

Андрей Бунич, экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России:

Получается, что Россия действует не как участник Таможенного союза, а как ей просто вздумается, а потом самовольно начинает применять какие-то меры к участникам Таможенного союза. Явно носят они не характер претензий к качеству, а фактически с помощью Россельхознадзора нейтрализуется негативный эффект тех мер, которые были приняты до этого. Все шито белыми нитками. Это в преддверии введения нового Евразийского союза кажется, на мой взгляд, дикостью.

Между прочим, последствия ограничений не заставили себя ждать и в России. Например, производители приграничной Смоленщины жаловались: недопоставки куриного мяса снизили объем производства, а в качестве белорусского сырья им сомневаться не приходится.

Михаил Делягин, политолог, директор Института проблем глобализации (Россия):

Нет ничего, что Россия не могла бы производить сама, но у нас плохо со стимулированием сельского хозяйства, у нас плохая организация, высокий монополизм. И чем развивать собственное хозяйство, гораздо проще протянуть руку и купить в Беларуси. Поэтому Россия в белорусских товарах заинтересована сильно. У нас даже на Казанском вокзале продается белорусское мороженое.

О заинтересованности российских покупателей красноречивее всего говорит спрос на белорусскую продукцию. Вот и ролик, что сняли москвичи о шоппинг-туре за сосисками в Витебск, тому в подтверждение.

А это снова Москва. Теперь понятно, почему покупатели просили продавцов приезжать почаще.

Покупатели:

Я просто люблю белорусские товары очень, они очень хорошие.

Очень приятный запах у колбасы. Чувствуется, что натуральная, хорошая колбаса.

Мне больше нравятся белорусские товары. Они более честные и более добросовестно делаются. Спасибо, приезжайте почаще, будем очень рады.