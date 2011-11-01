Мясникович: Все дома, строящиеся с привлечением кредитных ресурсов, будут введены к концу года в полном объеме

С докладом премьер-министра принял сегодня глава государства. Обсуждалась сдача новостроек по ранее заключенным договорам и намеченным к вводу в 2011 году.

Михаил Мясникович рассказал, что все дома, строящиеся с привлечением кредитных ресурсов, будут введены к концу года в полном объеме.

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:

Соответствующие кредитные ресурсы будут направлены на эти цели. Порядка 6 млн. квадратных метров жилья в текущем году введем в эксплуатацию, несмотря на все сложности, которые имеются сегодня на валютном и на финансовом рынке.

Также на встрече обсуждались вопросы строительства в сельском хозяйстве и, в частности, возведения молочно-товарных ферм, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Президент обратил внимание: при модернизации животноводческих комплексов хозяйства должны рассчитывать на собственные ресурсы и средства местного бюджета. А существенные вложения из госбюджета будут работать целенаправленно на увеличение объемов производства. В связи с этим Правительство внесет изменения в республиканскую инвестпрограмму. И еще одно требование президента: активизировать работу по привлечению инвесторов в сырьевой бизнес .

Михаил Мясникович, премьер-министр Беларуси:

Президентом была поставлена задача активизировать работу, связанную с привлечением инвесторов в сырьевой бизнес, в первую очередь это касается Петриковского месторождения калийных солей. Сегодня у нас заявились 6 компаний в качестве потенциального инвестора для выкупа этого месторождения — и из Китая, и из Украины, Казахстан, канадско-китайская компания. Так что, в принципе, желающие сейчас есть. Сейчас надо сделать всё для того, чтобы этот бизнес состоялся именно на выгодных для Беларуси условиях.