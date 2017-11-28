Холдинг «Могилевлифтмаш» вышел в лидеры среди производителей лифтов и показывает пример успешной работы на внешних рынках

Новости Беларуси. В Беларуси делают ставку на развитие частного бизнеса. Раскрепощению деловой инициативы должны помочь, принятый пакет документов по либерализации бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но это не значит, что госпредприятия уходят в историю. Среди них много успешных примеров. Таких как холдинг «Могилёвлифтмаш». Предприятие – в лидерах среди производителей лифтов на всём постсоветском пространстве.

Под этой огромной крышей весь технологический процесс производства лифтов. В одном углу вытачивают заготовки, а в противоположном – комплектуют кабины. Причём, все детали и агрегаты собственного производства.

Виктор Тищенко, заместитель генерального директора ОАО «Могилёвлифтмаш»:

Мы гордимся тем, что у нас полный замкнутый цикл. Начиная от подачи материала прутового, листового до выхода готовой продукции.

В Могилеве сегодня выпускают 181 базовую модель лифтов. Это и обычные пассажирские для жилых домов, и панорамные для деловых центров, или вот такие грузовые, способные поднять более шести тонн груза. Недавно освоено производство лифтов без машинного отделения. Это одно из перспективных направлений в мировой лифтовой индустрии.

Юрий Прокопенко, СТВ:

А это новая не совсем профильная продукция завода – эскалатор для торговых центров. Производство запустили совместно с китайскими партнёрами. Предприятие оперативно среагировало на запросы рынка и предложило покупателям оптимальное соотношение цены и качества. Первые эскалаторы уже установлены в Москве и Орле. Есть предметный интерес к могилевской новинке в других российских городах и Казахстане.



Здесь делают ставку именно на экспорт. За рубеж поставляется чуть ли не 90 процентов всех лифтов. Пользуются жители большей части Евразии – от Дальнего Востока до Германии и Бельгии. Сейчас вот на мази новый контракт в Грузии.

Борис Ковалевский, генеральный директор ОАО «Могилёвлифтмаш»:

Только в Тбилиси нужно поменять около 8 тысяч лифтов. Ездим и сами показываем себя. Бываем в Турции, Германии, были в Москве. Мы зарабатываем, имея прибыль. Мы стараемся модернизировать постоянно наше оборудование.

Коллектив предприятия это почти 5 тысяч человек. Никакой текучки кадров. Юрий Голубев здесь уже второй десяток лет.

Юрий Голубев, оператор автоматической линии:

Соцпакет, скажем так, хороший. К тому же, достойная зарплата. На данный момент – 1200-1300 рублей чистыми мы зарабатываем.

На встречу с трудовым коллективом приехал десант со Столичного телевидения. Тема разговора – развитие предпринимательства. Часто именно журналистам простым языком нужно рассказывать о важных изменениях в стране. Речь не только о частном бизнесе, но и вот о таких крупных госпредприятиях, которые показывают пример, как в условиях жёсткой конкуренции можно успешно работать на внешних рынках и привозить в страну валюту.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сегодня мы на предприятии говорим о развитии предпринимательства. Государственное предприятие тоже может конкурировать с частным. Вот сейчас говорят – нужно развивать частный бизнес, нужно развивать частные предприятия, но и государственное, если нормально работает, нормально управляется, оно создаёт конкуренцию и может быть гордостью белорусской экономики.