В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района

Новости Беларуси. Оршанский район должен быть зоной опережающего развития. Сегодня в Правительстве обсудили программу социально-экономического развития этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над выполнением поручений главы государства ведётся с середины апреля. К этому времени ситуация улучшилась. Наметился рост в сельском хозяйстве, увеличился экспорт и средняя зарплата. Сейчас важно сосредоточить усилия на развитии промышленного сектора. Многие предприятия города переживают модернизацию. Определить новые точки роста поможет среднесрочная стратегия развития района.

Александр Позняк, председатель Оршанского районного исполнительного комитета:

Подвижки уже есть. В области промышленности. В области сельского хозяйства, по перерабатывающим предприятиям, по строительству ферм, по развитию заводов. Мы считаем, что очень важно, чтобы подвижки стали системными. Поэтому работа нацелена на то, чтобы были долгоиграющие портфели заказов, чтобы мы на основе модернизации в данном случае промышленности, могли увеличивать как объём производства, так , естественно и экспорт.