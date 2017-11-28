Прямой эфир

В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района

28 ноября 2017 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оршанский район должен быть зоной опережающего развития. Сегодня в Правительстве обсудили программу социально-экономического развития этого региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района -1

Работа над выполнением поручений главы государства ведётся с середины апреля. К этому времени ситуация улучшилась. Наметился рост в сельском хозяйстве, увеличился экспорт и средняя зарплата. Сейчас важно сосредоточить  усилия на развитии промышленного сектора. Многие предприятия города переживают модернизацию. Определить новые точки роста поможет среднесрочная стратегия развития района.

В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района -3

Александр Позняк, председатель Оршанского районного исполнительного комитета:
Подвижки уже есть. В области промышленности. В области сельского хозяйства, по перерабатывающим предприятиям, по строительству ферм, по развитию заводов. Мы считаем, что очень важно, чтобы подвижки стали системными. Поэтому работа нацелена на то, чтобы были долгоиграющие портфели заказов, чтобы мы на основе модернизации в данном случае промышленности, могли увеличивать как объём производства, так , естественно и экспорт. 

В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района -5

Программа разработана до 2020 года. Сегодня главная задача – системная работа и грамотный менеджмент. Также решить надо проблему кадров и инвестиций.

В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района -7

В Правительстве обсудили программу социально-экономического развития Оршанского района -9

# Экономика # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Холдинг «Могилевлифтмаш» вышел в лидеры среди производителей лифтов и показывает пример успешной работы на внешних рынках
28 ноября 2017 18:24

Холдинг «Могилевлифтмаш» вышел в лидеры среди производителей лифтов и показывает пример успешной работы на внешних рынках

Новости экономики 28.11.2017
28 ноября 2017 16:11

Новости экономики 28.11.2017

Положительная динамика в животноводстве по итогам года  будет сохранена
28 ноября 2017 07:00

Положительная динамика в животноводстве по итогам года  будет сохранена