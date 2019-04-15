Прямой эфир

«Мы были очень удивлены презентацией лазерного аппарата по заживлению ран». Делегация из Германии с визитом в Минске

15 апреля 2019 21:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 апреля в Партизанском районе приняли делегацию из Германии во главе с председателем администрации города Баутцен – Михаэлем Харигом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оба района подписали Соглашение о сотрудничестве еще два года назад. Нынешний визит определит направления, по которым будет развиваться сотрудничество. В первую очередь, это промышленный туризм и медицина.

«Мы были очень удивлены презентацией лазерного аппарата по заживлению ран». Делегация из Германии с визитом в Минске-1

«Мы были очень удивлены презентацией лазерного аппарата по заживлению ран». Делегация из Германии с визитом в Минске-3

Несмотря на то что встреча однодневная, программа была насыщенной. Гости посетили Республиканский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, городской технопарк и тракторный завод.

«Мы были очень удивлены презентацией лазерного аппарата по заживлению ран». Делегация из Германии с визитом в Минске-6

Михаэль Хариг, председатель администрации района Баутцен (Германия):
Мы были очень удивлены презентацией лазерного аппарата по заживлению ран. Мы взяли с собой действующего врача нашей поликлиники, чтобы он лично оценил технику и возможности ее применения у нас.

Моя задача – развить еще два направления: машиностроение и производство вин.

Гости также отметили схожесть районов. Это большое количество предприятий, в том числе по производству машин и деталей, а белорусские тракторы когда-то можно было увидеть и в Германии. Представителей Германии также пригласили летом на II Европейские игры.

Подробнее – в видеоинформации.

# Беларусь-Германия # Экономика # Михаэль Хариг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 15.04.2019
15 апреля 2019 16:55

Новости экономики за 15.04.2019

Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм
15 апреля 2019 16:55

Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм

ЕБРР намерен наращивать объёмы операций в Беларуси
15 апреля 2019 16:54

ЕБРР намерен наращивать объёмы операций в Беларуси