«Мы были очень удивлены презентацией лазерного аппарата по заживлению ран». Делегация из Германии с визитом в Минске

Новости Беларуси. 15 апреля в Партизанском районе приняли делегацию из Германии во главе с председателем администрации города Баутцен – Михаэлем Харигом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оба района подписали Соглашение о сотрудничестве еще два года назад. Нынешний визит определит направления, по которым будет развиваться сотрудничество. В первую очередь, это промышленный туризм и медицина.

Несмотря на то что встреча однодневная, программа была насыщенной. Гости посетили Республиканский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, городской технопарк и тракторный завод.