Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Национальный банк 15 апреля выпустил в обращение памятные монеты, посвященные II Европейским играм в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, они имеют три разных номинала и сделаны из трех видов сплава: медно-никелевые, серебряные и золотые. Причем золотые монеты выполнены из металла высшей, 999-й пробы, тиражом всего 300 штук. Тиражи медно-никелевых и серебряных, соответственно – 3000 и 1500 штук.