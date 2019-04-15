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Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм

15 апреля 2019 16:55
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Новости Беларуси. Национальный банк 15 апреля выпустил в обращение памятные монеты, посвященные II Европейским играм в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм -1

Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм -3

Традиционно, они имеют три разных номинала и сделаны из трех видов сплава: медно-никелевые, серебряные и золотые. Причем золотые монеты выполнены из металла высшей, 999-й пробы, тиражом всего 300 штук. Тиражи медно-никелевых и серебряных, соответственно – 3000 и 1500 штук.

Больше новостей экономики за 15 апреля читайте здесь.

# Европейские игры # Экономика # Фотофакт

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