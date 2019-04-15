Новости экономики за 15.04.2019
Новости Беларуси. Почему после запуска БелАЭС цена газа продолжит оказывать влияние на стоимость электроэнергии, и каким тиражом Нацбанк выпустил памятные монеты, посвященные II Европейским играм?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ПОСЛЕ ЗАПУСКА БЕЛОРУССКОЙ АЭС НЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В правительстве не ожидают роста тарифов на электроэнергию после запуска Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 апреля стало известно, что они будут зависеть в том числе и от цены на газ.
Атомная энергия будет замещать только до 5 миллиардов кубометров газа, на нем по-прежнему будет производится большой объем электроэнергии, которая будет продаваться вместе с атомной. Поэтому цены на голубое топливо продолжат оказывать существенное влияние на электротарифы.
Сейчас специальная рабочая группа отрабатывает различные сценарии тарифной политики. Главная цель – повысить привлекательность электроэнергии как в жилищно-коммунальном хозяйстве, в быту, так и по другим направлениям.
СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ ОБУВИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
С 15 апреля производители и продавцы обуви могут внести существенные изменения в свою работу. Стартует пилотный проект по маркировке средствами идентификации.
Эксперимент продлится до конца года. Участие в нем добровольное. Желающим надо зарегистрироваться в информационной системе и приобрести средства идентификации. Эксперимент продлится до конца года. Участие в нем добровольное. Желающим надо зарегистрироваться в информационной системе и приобрести средства идентификации, каждое из которых стоит всего 4 копейки.
Главная цель – отработка новых механизмов маркировки товаров и информационного взаимодействия с Россией. По итогам реализации пилотного проекта будет проведена оценка его результатов и рассмотрен вопрос о введении обязательной маркировки обуви.
Читайте также:
ЕБРР намерен наращивать объёмы операций в Беларуси
Нацбанк Беларуси выпустил памятные монеты ко II Европейским играм