Новости экономики за 15.04.2019

В правительстве не ожидают роста тарифов на электроэнергию после запуска Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 апреля стало известно, что они будут зависеть в том числе и от цены на газ.

ПОСЛЕ ЗАПУСКА БЕЛОРУССКОЙ АЭС НЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Новости Беларуси. Почему после запуска БелАЭС цена газа продолжит оказывать влияние на стоимость электроэнергии, и каким тиражом Нацбанк выпустил памятные монеты, посвященные II Европейским играм?

Атомная энергия будет замещать только до 5 миллиардов кубометров газа, на нем по-прежнему будет производится большой объем электроэнергии, которая будет продаваться вместе с атомной. Поэтому цены на голубое топливо продолжат оказывать существенное влияние на электротарифы.

Сейчас специальная рабочая группа отрабатывает различные сценарии тарифной политики. Главная цель – повысить привлекательность электроэнергии как в жилищно-коммунальном хозяйстве, в быту, так и по другим направлениям.

СТАРТОВАЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ ОБУВИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

С 15 апреля производители и продавцы обуви могут внести существенные изменения в свою работу. Стартует пилотный проект по маркировке средствами идентификации.