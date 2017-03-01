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Владимир Зиновский: любая проверка должна упреждать нарушения

01 марта 2017 10:53
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Новости Беларуси. От взаимопонимания к взаимодействию. В эти минуты в Минске проходит Ассамблея деловых кругов. Форум – одно из центральных событий Белорусской недели предпринимательства. На одной площадке встретились представители бизнеса и власти.

Актуальные вопросы стороны обсуждают вместе. Одна из главных задач – дать частной инициативе больше свободы. Работа в этом направлении уже ведется: так, на ревизии торговой инспекции наложен мораторий, значительно упрощены санитарные нормы, а малые предприятия больше не проверяют сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
Излишние проверки, которые приводят к плохим последствиям, не дают нормально работать бизнесу, должны быть исключены. Любая проверка, на наш взгляд, должна упреждать нарушения, а не бить по хвостам, как говорится в народе, после того, как административное нарушение осуществлено.

На ассамблее 1 марта представляют «Национальную платформу бизнеса». Это свод предложений по улучшению делового климата в нашей стране. Программа содержит более 80 идей. В частности, представители бизнеса выступают за оказание господдержки исключительно на конкурсной основе и снижение налоговой нагрузки.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Владимир Зиновский

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