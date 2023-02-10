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МНС: почти 30 тысяч человек стали плательщиками налога на профдоход

10 февраля 2023 16:01
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Новости Беларуси. Плательщиками налога на профессиональный доход зарегистрировались уже почти 30 тысяч человек. В мобильном приложении произведено более 210 тысяч операций на более 18 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МНС: почти 30 тысяч человек стали плательщиками налога на профдоход-1

Налог на профдоход – это новый налоговый режим для самозанятых. Введен с начала года. Переход на него добровольный. Нужно просто скачать специальное мобильное приложение. Если ранее применявшиеся налоговые схемы предусматривали уплату фиксированной суммы, то новый – процентов от дохода. Получил доход – оплатил налог, нет дохода – нет и налога. Ставка 10 %. Если же годовой доход больше 60 тысяч рублей, то 20 %.

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# Налоги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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