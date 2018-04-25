Переговоры по поводу поставок белорусской молочки в Россию: комментарий Алексея Богданова

Между профильными ведомствами двух стран состоялись очередные переговоры. Белорусская сторона представила свое видение возникших на молочном рынке проблем. Наши эксперты заявляют о несостоятельности претензий к белорусским производителям молока.

Новости Беларуси. Беларусь намерена сохранить объемы поставок молочной продукции в Россию на уровне 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время переговоров сторонам удалось сблизить позиции по некоторым вопросам. Например, эксперты сошлись во мнении о необходимости совершенствовать систему учета экспорта. Странам также нужно принять меры по обеспечению молочного рынка Союзного государства, в первую очередь за счет российских и белорусских производителей. Очередные переговоры запланированы уже на 26 апреля.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси:

У Российской Федерации на сегодняшний день все равно есть дефицит в течение года молока, примерно на уровне 7 миллионов тонн. Наши поставки в районе 5 миллионов сохраняют ту долю, обеспечивают долю потребления на российском рынке.

Конечно, сегодня существует проблема профицита молочных продуктов на российском рынке. Вместе с тем это ситуация временная, которая будет исправлена в течение текущего года. Мы сегодня обсуждаем, какие необходимо заложить объемы поставок, как в Российскую Федерацию, так и в Беларусь, именно молочной и мясной продукции.