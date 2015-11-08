Деноминация в Беларуси: что изменится с приходом «новых» денег?

Новости Беларуси. Минус четыре ноля. В середине будущего года в Беларуси исчезнут с ценников громоздкие цифры, а в кошельках граждан впервые в суверенной истории зазвенят монеты. С 1 июля в стране будет проведена деноминация. Как будет проходить замена старых купюр на новые? Где же чеканили белорусские копейки? И почему, когда нулей меньше — выгоды больше. Корреспондент программы «Неделя» продолжит.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Мы привыкли получать зарплату в миллионах и оставлять в магазинах сотни тысяч. Согласитесь, ценниками с таким количеством нулей белорусов не удивить, чего не скажешь об иностранных туристах. Тем временем наша корзина уже заполнена до отказа. Хотите – верьте, хотите – нет, но уже чуть больше, чем через полгода за такой богатый гастрономический набор с вас возьмут около двадцати-тридцати рублей. И это не фантастика, а деноминация.

Впрочем, к бытовым аспектам денежной рокировки мы еще вернемся, а пока попробуем разобраться в том, что же скрывается за экономическим термином. И сразу скажем: деноминация – как раз тот процесс, когда на купюрах стираются нули, но не стирается ценность самого рубля. Словом, богаче либо беднее вы не станете, разве что купюры в кошельке изменятся.

А теперь, собственно, о них: с 1 июля 2016 года количество нулей на белорусских банкнотах сократится в соотношении 10 000 к 1. По аналогичному принципу будут пересчитаны зарплаты, пенсии, стипендии, остатки денежных средств на банковских счетах, балансы предприятий и учреждений. Проще говоря, уберут аж четыре нуля, плюс ко всему появятся монеты.

Банкноты нового образца напечатали еще в 2009 году, но запустили процесс именно сейчас.

Дмитрий Лапко, заместитель председателя Национального банка Республики Беларусь:

В первую очередь, это связано со сбалансированностью внешнего торгового сальдо и жесткой направленностью монетарной политики на снижение инфляции. С января по сентябрь в годовом выражении прирост цен снизился с 17,1 до 11,9%. Как следствие — повышается защита покупательной способности белорусского рубля.

Поводов для волнения у обывателей быть не может, деноминация – шаг чисто технический. И очень полезный. Он в разы упростит расчеты внутри страны, ведь многозначные цифры порой отказывались помещаться на циферблатах калькуляторов. А уж как выглядит квадротриллион и вовсе представить страшно!

Новые купюры отличаются не только количеством нулей, но и внешне. Новый дизайн, исторические мотивы, спокойная цветовая гамма. Всего выпустят семь номиналов банкнот. Оценить образцы с эстетической точки зрения мы попросили признанного мастера кисти Виктора Альшевского. Конечно, главную роль в создании купюр играет безопасность, а не искусство. И все же.

Виктор Альшевский, художник:

Здесь в каждой купюре история. Символика на деньгах говорит о нашей национальной культуре. Здесь профессионально, четко отработана специфика денежного знака – это очень важно. Думаю, это произведет положительное впечатление на человека, который будет получать эту знаковую символику, будет держать ее в руках.

Не меньший интерес вызывают монеты. Хотя бы потому, что в суверенной Беларуси они появятся впервые. Чеканили копейки и рубли в Европе. Эксперты уверены: именно железные деньги – важнейший показатель устойчивости национальной валюты.

Александр Синкевич, экономический аналитик:

Наличие новой валюты вместе с железными деньгами придает дополнительные надежды инвесторам и покупателям, что эти деньги не обесценятся быстро. Как известно, инфляция во многом – это психологический эффект, когда люди сами нагнетают дополнительные страхи, а когда мы держим в руках железные деньги, копейки, то и психологических страхов становится меньше.

Но есть по монетам и чисто бытовые вопросы. Банкоматы, скорее всего, копейки выдавать не будут, а вот с местом, где хранить «железный клад», производители галантереи готовы помочь. Во многих магазинах кошельки со специальным кармашком уже в большинстве. И их ассортимент расширится.

Юлия Волосевич, старший продавец магазина сумок и кожгалантереи:

В женском кошельке у нас всегда предусмотрено отделение под замком, куда можно положить монеты. В мужских всегда были предусмотрены монетницы.

Кстати, старые купюры со счетов спишут не сразу. В банках, супермаркетах, на рынках их будут принимать до конца года. При таком мягком переходе покупатель запутается едва ли.

Татьяна Усович, заведующая секцией продовольственного магазина:

Будут два вида ценников для расчета – новыми и старыми купюрами. Надеемся, что мы подготовимся. Конечно, желательно, чтобы первое время наши покупатели рассчитывались карточками. Безналичным расчетом было бы проще и для них, и для нас, работников торговли.

А пока на горизонте будущее, можно заглянуть за горизонт истории. Процесс деноминации хорошо знаком в мировой практике. В девяностых от лишних нулей избавились Польша, Литва, Латвия, в середине нулевых – Румыния и Турция. В Беларуси деноминация состоится чуть более, чем через год. В любом случае, ранее, чем 1 июля 2016, новые купюры и монеты в обиходе не появятся.