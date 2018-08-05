Крупные инвестпроекты, проблема долгостроя, объекты в Европе и России. Большое интервью с министром архитектуры и строительства Беларуси

Новости Беларуси. Одна из цифр, которые характеризуют экономическую ситуацию для населения, – реальные денежные доходы. За пять месяцев 2018 года они выросли почти на 8 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Растет и средняя заработная плата. А вот стоимость квадратного метра жилья с господдержкой – нет. В итоге задачу, поставленную Президентом перед строителями, удалось перевыполнить: коэффициент ниже единицы. Да и в целом в 2018 году строительная отрасль начала оживать. Какие крупные инвестпроекты будут реализованы в ближайшее время? Удалось ли решить проблему долгостроев? В каких странах работают белорусские строители? Об этом и не только в большом интервью с министром архитектуры и строительства Анатолием Черным.

С Анатолием Борисовичем мы встретились в поселке Гатово, где возводят новый завод «Белгипс». Это один из самых крупных инвестпроектов в строительной сфере, предусматривающий как модернизацию уже действующего производства в Минске, так и возведение нового предприятия. Акционеры ОАО «Белгипс» – российская «Волма» и немецкий Knauf. Юлия Огнева, СТВ:

Анатолий Борисович, встречаемся на стройке. Расскажите, как часто приезжаете на строительные объекты и вообще нужно ли сейчас под жестким контролем держать строителей?

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Приезд на объекты важен даже не для того, чтобы посмотреть, а увидеть людей, которые работают на стройке. Молодых специалистов, которых можно заметить только в работе и в том, что они делают сегодня на стройке. И вот если взять данный объект, то я уже двух молодых специалистов для себя выделил на этой стройке, и они будут в дальнейшем продвигаться. Мы включаем их в резерв и понимаем, что люди, будущие, которые придут на другие объекты, уже более мощные и более крупные, и проявят себя аналогично тому, как проявили здесь. Вмешиваться в техпроцесс я сегодня не вижу необходимости, особенно министру.

Юлия Огнева:

А порядочек сохранять? Анатолий Черный:

Вот и порядочек. Когда приезжает министр, тогда люди и стараются навести порядок, и к этому приезду всегда готовятся. Это тоже важно для того, чтобы был постоянный порядок.

Юлия Огнева:

Давайте теперь об этом объекте, на котором мы находимся. Когда сдавать планируете?

Анатолий Черный:

Вообще сдача его в июле 2019 года, но все строительно-монтажные работы мы должны закончить до осени. На сегодняшний день по контракту уже освоен 61 миллион евро, практически по окончанию это будет чуть более 70 миллионов евро. Мы здесь будем получать практически 30 миллионов квадратных метров гипсокартонных плит, 100 тысяч тонн сухих смесей и порядка полумиллиона квадратных метров пазогребневых плит для перегородочного материала. Этот объем будет значительным, достаточным и для внутреннего рынка, и для завоевания экспорта. Юлия Огнева:

Какие еще крупные инвестиционные проекты планируются, уже реализуются?

Анатолий Черный:

«Керамин» сегодня проводит модернизацию цеха № 2 – замена двух линий по производству плитки. Уход на новый формат, более крупный – то, что сегодня востребовано на экспорте. Закачиваем реализацию проекта по «Гомельстекло» – газотурбинная установка уже должна запуститься, газоочистка запущена. Запустили проекты (сейчас уже выходим на промышленную мощность) по производству энергоэффективного, мультимодального стекла. Сегодня идет проработка документации по сжиганию RDF-топлива на Красносельском заводе. Достаточно проектов. Юлия Огнева:

Я так понимаю, строительная отрасль оживает. Может быть, давайте об итогах полугодия: как сработали?

Анатолий Черный:

Сегодня по полугодию выполнено: строительно-монтажных работ – на 5 миллиардов 130 миллионов рублей. Это к уровню прошлого года составило 108,4 %, достаточный рост. Наш вклад в ВВП страны составил плюс 0,4 % при 0,5 % минуса в прошлом году. Сегодня мы на третьем месте по вкладу в ВВП, впереди нас только обрабатывающая промышленность и оптовая торговля. По экспорту услуг строительных, инженерных, проектных мы сегодня по стране вышли на результат 115 % к уровню прошлого года – это порядка 234 миллионов долларов. Юлия Огнева:

Где в основном строитесь за пределами Беларуси?

Анатолий Черный:

Сегодня строится жилье в Прибалтике. Вот сейчас заканчиваем проекты, уже создано предприятие в Венгрии, тоже по строительству жилья. Конечно, Россия у нас сегодня пока остается в приоритете. В Калужской области построена и введена в эксплуатацию школа на 1000 мест, детский сад. Ну и в этом году начато строительство еще одной школы в Калуге, аналогичной, на 1000 мест. Ну и такой же проект рассматривается, мы выходим на него, в Коми: в Сыктывкаре строительство школы на 600 мест и заканчиваем на 1200.

Юлия Огнева:

Производство и экспорт строительных материалов – расскажите, что в этой части и, может быть, отдельно остановитесь на цементной отрасли. Анатолий Черный:

Объем промышленного производства вырос на 105,8 %. Мы сегодня ориентированы на экспорт. Если взять наши мощности, то 60 % мы продаем на внешние рынки. Если коснуться цемента, то, в принципе, те проблемы, которые возникли в мае-июне, связаны не столько с тем, что мощностей наших не хватило. Мощностей хватает дважды закрыть потребление внутреннего рынка. Произошел момент, когда практически весь цемент уже был раскуплен, когда на внутреннем рынке импортеры начали поднимать цены, и все развернулись в сторону белорусских цементных заводов, потому что там цена не менялась. Нам пришлось снизить экспорт по цементу. Мы практически сократили на 100 тысяч тонн экспорт цемента для того, чтобы закрыть внутренний рынок.

Юлия Огнева:

А сейчас ситуация? Анатолий Черный:

Мы сейчас начинаем возобновлять поставки на экспорт, у нас уже появляется дополнительный цемент. Ажиотажная ситуация закрыта, сейчас идет рабочий процесс. Юлия Огнева:

Не могу не затронуть тему жилищного строительства. Одно время была достаточно серьезная проблема долгостроев.

Анатолий Черный:

Долгострой как таковой, который мы называли «проблемными домами», практически исчез после того, как было поручение Президента. Есть отдельные позиции – сверхнормативные дома. Но там у каждого дома своя история: где-то не успели открыть финансирование, где-то не успели заполнить дольщиками дома и начинают с неполной укомплектованностью – поэтому и затягиваются строки строительства. Эти дома на особом контроле. Есть возможности и задачи стоят до сентября и с этими домами урегулировать вопросы, закончить их строительство и ввести в эксплуатацию.

Юлия Огнева:

Давайте по стоимости квадратного метра жилья с господдержкой. Анатолий Черный:

Сегодня ту задачу, которая была поставлена для строителей: именно господдержку сегодня удержать, соотношение заработной платы и стоимости квадратного метра. Начиная с 2017 года, эта задача выполняется, соотношение на сегодняшний день, если взять полугодие, 0,91.