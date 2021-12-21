Министр финансов: «Объём государственной поддержки на отрасли экономики – более миллиарда рублей»

Новости Беларуси. Депутаты приняли проект бюджета на 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ прошел уже второе чтение. Он сверстан с дефицитом. Как и в предыдущие годы сохранит социальный вектор.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Объем государственной поддержки на отрасли экономики – более миллиарда рублей, где-то 1,1 миллиарда. Большинство из этих расходов – это системные решения, связанные с поддержкой экспорта, а также продвижением нашей белорусской продукции на отечественном рынке, чтобы эта продукция была конкурентоспособной и дошла до каждого потребителя.