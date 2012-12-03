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Министр Анатолий Ничкасов посетил «Витебскдрев» и заявил, что со всех «нужно спрашивать на полную катушку»

03 декабря 2012 09:01
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Новости Беларуси. Просчеты в планировании и организации работ приводят к отставанию сроков ввода объектов. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Ничкасов, посещая  предприятие «Витебскдрев». Главная проблема строителей, привлеченных к реализации проектов, по мнению министра,  это отсутствие проектной документации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед деревообрабатывающей и строительной отраслями сейчас стоит задача выполнить все работы по возведению корпусов, монтажу технологического оборудования в те сроки, которые установлены главой государства.

Минстройархитектуры намерено завершить строительно-монтажные работы на предприятии "Витебскдрев" в марте 2013.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Если с 2007 года принято решение главы государства о реализации такой программы, а мы приступили к строительству только год или два назад, то, конечно же, есть просчёты в планировании, в организации работы. И здесь, я считаю, тот самый урок для государственных заказчиков. Когда  работает частник и вкладывает свои инвестиции, он просчитывает каждую копейку, он каждый день свой считает потерянным, если не сделан шаг в реализации этих проектов. Вот тоже самое должны делать государственные заказчики. А привлекая уже строительный и проектные организации, нужно спрашивать уже на полную катушку, чтобы каждый день приносил в копилку определенные результат. Этого зачастую не происходить. Поэтому всегда нужно взаимодействовать органам государственного управления между собой и вместе выполнять задачи. Чтобы не шла перекладка нагрузок с одного на другого, особенно когда близок финал. Здесь нужно быть дружными и успешно реализовывать единую государственную задачу.

# Экономика # Государственная политика # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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