Прямой эфир

Филиал Правда-Агро агрокомбината Дзержинский - призвание агронома Павла Журавского

02 декабря 2012 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Герой нынешней программы – Павел Журавский, начальник цеха растениеводства филиала Правда-Агро агрокомбината Дзержинский. От рассвета до заката - у агронома рабочий день начинается с восходом солнца, а заканчивается зачастую уже затемно. Павел Журавский к такому порядку вещей уже давно привык, говорит, только жена иногда обижается. Ведь ей так хочется, чтобы муж чаще бывал дома. Молодая семья пока живет в общежитии, но уже началось строительство их большой мечты: собственного дома, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Чего не хватает Беларуси, чтобы стать Южной Кореей: приверженности традициям, потребительского патриотизма, работы по 15 часов в день или атомной энергетики?
01 декабря 2012 21:00

Чего не хватает Беларуси, чтобы стать Южной Кореей: приверженности традициям, потребительского патриотизма, работы по 15 часов в день или атомной энергетики?

Торжественно открыто строительство первого дома в Смолевичах для минчан
01 декабря 2012 18:56

Торжественно открыто строительство первого дома в Смолевичах для минчан

Около 30 магазинов закрываются в Великобритании каждый день, 25 пабов - в неделю
01 декабря 2012 18:11

Около 30 магазинов закрываются в Великобритании каждый день, 25 пабов - в неделю