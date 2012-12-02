Филиал Правда-Агро агрокомбината Дзержинский - призвание агронома Павла Журавского

Герой нынешней программы – Павел Журавский, начальник цеха растениеводства филиала Правда-Агро агрокомбината Дзержинский. От рассвета до заката - у агронома рабочий день начинается с восходом солнца, а заканчивается зачастую уже затемно. Павел Журавский к такому порядку вещей уже давно привык, говорит, только жена иногда обижается. Ведь ей так хочется, чтобы муж чаще бывал дома. Молодая семья пока живет в общежитии, но уже началось строительство их большой мечты: собственного дома, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.