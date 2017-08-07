Главное не собрать, а сохранить: в Беларуси активно заготавливают овощи и фрукты на зиму

Новости Беларуси. Сбор урожая идет как в масштабах огромной страны, так и отдельно взятых садовых участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

И главное не только собрать, но и сохранить. Подготовка стабилизационных фондов идет в столице полным ходом. Для города будет заложено на хранение 15 тысяч картофеля, 17,5 тысяч тонн овощей и 4 тысяч тонн фруктов (в основном яблок).