Главное не собрать, а сохранить: в Беларуси активно заготавливают овощи и фрукты на зиму

Новости Беларуси. Сбор урожая идет как в масштабах огромной страны, так и отдельно взятых садовых участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Новости Беларуси. Сбор урожая идет как в масштабах огромной страны, так и отдельно взятых садовых участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Это позволит обеспечить данной продукцией в межсезонный период детские сады, школы, а при необходимости и осуществлять бесперебойную поставку продукции в торговую сеть. Также в стабилизационный фонд будет поставлено около 150 тонн говядины и 600 тонн свинины, 370 тонн сливочного масла.