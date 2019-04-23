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В белорусских магазинах не хватает «мелких» денег

23 апреля 2019 17:51
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Новости Беларуси. Нацбанк выявил дефицит монет и некоторых банкнот в кассах магазинов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Наиболее востребованы для размена монеты номиналом 1 и 2 копейки. Около трети всех магазинов испытывают недостаток в монетах номиналом 5 копеек.

В белорусских магазинах не хватает «мелких» денег-1

Большинство организаций торговли и сервиса получают монеты для размена из собственной выручки либо путем размена у других организаций, и только 12% совершают размен с участием банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. В связи с чем Нацбанк предложил банкам активизировать работу с клиентами по доставке организациям торговли денежной наличности.

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# Деньги # Экономика # Фотофакт

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