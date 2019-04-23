В белорусских магазинах не хватает «мелких» денег

Наиболее востребованы для размена монеты номиналом 1 и 2 копейки. Около трети всех магазинов испытывают недостаток в монетах номиналом 5 копеек.

Большинство организаций торговли и сервиса получают монеты для размена из собственной выручки либо путем размена у других организаций, и только 12% совершают размен с участием банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. В связи с чем Нацбанк предложил банкам активизировать работу с клиентами по доставке организациям торговли денежной наличности.

Экспорт белорусских товаров в Финляндию увеличился